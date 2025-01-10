Xiaomi представила мощный смартфон Poco X7 Pro и его эксклюзивную версию Iron Man Edition

Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi и ориентированный на молодую аудиторию, официально презентовал новый смартфон Poco X7 Pro и его специальную версию - Poco X7 Pro Iron Man Edition. По словам производителя, ключевыми особенностями новой серии стали практичность, надежность и стильный дизайн.

Poco X7 Pro получил мощный процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, изготовлен по 4-нм техпроцессу, сообщает 24 Канал.

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По сравнению с предыдущей моделью Dimensity 8300, центральный процессор стал на 54% производительнее, а графическая подсистема – на 70%. Для эффективного охлаждения в смартфоне используется система LiquidCool Technology 4.0 с испарительной камерой Poco 3D IceLoop площадью 5000 мм².

Благодаря специальной 3D-структуре в зоне процессора тепло рассеивается втрое эффективнее, чем в обычных испарительных камерах.



Производитель обещает отличное охлаждение в Poco X7 Pro / Фото Xiaomi

Смартфон работает на базе Xiaomi HyperOS 2, созданной на Android. Он оснащен приложением Google Gemini и рядом фирменных AI-сервисов:

AI Erase Pro для удаления объектов с фото,

для удаления объектов с фото, AI Image Expansion для коррекции композиции,

для коррекции композиции, AI Film для создания коротких видео "кинематографического" качества,

для создания коротких видео "кинематографического" качества, AI Interpreter для перевода в реальном времени,

для перевода в реальном времени, а также функциями AI Notes і AI Recorder для суммирования и транскрипции аудиозаписей.

Часть этих функций станет доступной после обновления ПО в марте и будет работать через облачные сервисы.

Автономность и дисплей

Poco X7 Pro оснащен аккумулятором на 6000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 90W HyperCharge. Полная зарядка длится всего 42 минуты, а после 1000 циклов батарея сохраняет 90% емкости. Смартфон можно заряжать даже при температуре -25 °C.

Дисплей CrystalRes 1.5K Flow AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, частоту обновления до 120 Гц, яркость до 3200 нит, охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержку 12-битного цвета (68 миллиардов цветов). Сенсорная панель работает с частотой 2560 Гц, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Камеры для съемок профессионального уровня

Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с диафрагмой f/1.5 и оптической стабилизацией.

Дополняет ее 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.

Для съемки движущихся объектов предусмотрена функция UltraSnap , уменьшающая размытие, а портретный режим Golden Portrait предлагает двойной фокус – 26 мм и 35 мм.

, уменьшающая размытие, а портретный режим предлагает двойной фокус – 26 мм и 35 мм. Видеосъемка доступна в 4K при 60 кадрах в секунду с поддержкой оптической и электронной стабилизации.

Также есть возможность записи в 10-битном режиме с профилем LOG для дальнейшей цветокоррекции прямо на устройстве.

Poco X7 Pro поддерживает стандарты 4G и 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, имеет инфракрасный порт и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона соответствует стандарту IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды.

Эксклюзивная версия Iron Man Edition

В рамках сотрудничества с Marvel была представлена специальная версия – Poco X7 Pro Iron Man Edition. Смартфон получил рельефный корпус с платиновыми акцентами и изображением шлема Железного Человека на задней панели. Интерфейс устройства также оформлен в стиле культового героя комиксов.



Poco X7 Pro Iron Man Edition / Фото Xiaomi