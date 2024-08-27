Где смотреть презентацию iPhone 16 и что еще покажут на Apple It's Glowtime
Долгожданное мероприятие Apple It's Glowtime, посвященное запуску iPhone, уже не за горами. Хотя лишь некоторые из избранных будут присутствовать лично, поклонники со всего мира могут присоединиться к волнению виртуально. Вот все, что вам нужно знать о том, как следить за событием и чего ожидать от последних анонсов Apple.
Когда состоится презентация
Apple официально объявила о своем осеннем мероприятии под названием It's Glowtime, которое состоится 9 сентября 2024 года в 10 утра по тихоокеанскому времени – в Киеве будет 20:00, информирует Техно 24.
А тем временем Apple сменила место производства iPhone Pro и Pro Max: где теперь будут изготавливать смартфоны
Apple объявила время и дату презентации / Скриншот с сайта Apple
Событие состоится в Театре Стива Джобса в Apple Park и станет первым случаем, когда Apple выпустит новую модель iPhone в понедельник.
Где смотреть It's Glowtime
Поклонники, которые стремятся увидеть презентацию линейки iPhone 16, могут наблюдать за событием в прямом эфире на странице Apple Event, в приложении Apple TV или на канале Apple на YouTube, где уже запланирована прямая трансляция. Чтобы не пропустить ее, вы можете активировать оповещения на YouTube-канале Apple.
Презентация iPhone 16: смотреть онлайн
Что покажут на презентации
Как и на предыдущих сентябрьских мероприятиях, ожидается, что Apple анонсирует новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro. По слухам, серия iPhone 16 будет включать четыре модели:
- iPhone 16,
- iPhone 16 Pro,
- iPhone 16 Plus,
- iPhone 16 Pro Max.
Заметные изменения могут включать вертикально выровненную систему камер для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которая заменит нынешнее диагональное расположение.Марк Гурман, аналитик из Bloomberg, ранее сообщал, что модели Pro и Pro Max могут иметь более крупные дисплеи: iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь 6,3-дюймовый и 6,9-дюймовый экраны соответственно.
- Кроме того, ожидается, что во всех моделях iPhone 16 появится Action Button, представленная в iPhone 15 Pro и Pro Max, а в моделях Pro также может появиться новая специальная кнопка камеры.
- Среди других ожидаемых усовершенствований – увеличенное время автономной работы, обновление камеры и поддержка Apple Intelligence для всей линейки.
Хотя серия iPhone 16, скорее всего, будет в центре внимания, сентябрьские мероприятия Apple, как правило, включают и другие анонсы продуктов.
Предполагают, что на нынешнем мероприятии также могут быть представлены наушники AirPods 4 и обновленный Apple Watch Series 10, с потенциальными новыми функциями для здоровья, такими как мониторинг артериального давления и выявление апноэ во сне.
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Поклонникам Apple не придется долго ждать, чтобы увидеть, что компания имеет в запасе. Учитывая значительные обновления, которые ожидаются в серии iPhone 16, похоже, что Apple готова к значительным изменениям. Ну и конечно же публичную версию новой iOS 18 наконец выпустят после презентации.