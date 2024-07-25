Когда мы увидим автономные такси от Tesla

Генеральный директор компании Илон Маск во время телефонного звонка относительно результатов деятельности автопроизводителя за второй квартал заявил, что теперь анонс новинки должен состояться 10 октября 2024 года.

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Впервые Маск вспомнил о Robotaxi в 2022 году. Он заявил, что это будет самоуправляемый автомобиль для служб совместных поездок. Нечто похожее сейчас работает в некоторых городах США – компании Waymo, Cruise и Amazon Zoox. Дата презентации – 8 августа – была объявлена в апреле этого года. Но потом агентство Bloomberg сообщало, что производитель не успевает и должен дать инженерам больше времени для работы над прототипом.

Маск не ответил на вопрос во время телефонной конференции о том, будет ли у роботакси руль и педали. Но мы знаем, что ранее он обсуждал именно такой вариант, когда рассматривал возможность запуска автономных перевозок в тоннелях под Лас-Вегасом.

Он также неоднократно обещал, что однажды владельцы Tesla смогут сдавать свои автомобили в аренду как такси с помощью сервиса под названием Tesla Network. Маск объявил об этой идее в 2016 году, а в 2019 году заявил, что Tesla предоставит инфраструктуру и поддержку, а взамен будет брать комиссию в размере 25-30% от дохода.

Есть проблема

Конечно же, все это зависит от того, разработает ли Tesla наконец настоящую систему автономного вождения, способную заменить человека-водителя.

Нынешняя система FSD фактически является системой помощи водителю, которая имеет лишь второй уровень автономности по шкале SAE. Название, вводящее в заблуждение, а также проблемы с производительностью привлекли внимание регуляторов. Но компания обещает, что завершит разработку технологии или до конца 2024 года, или максимум где-то в 2025 году.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!