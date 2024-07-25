Коли ми побачимо автономні таксі від Tesla

Генеральний директор компанії Ілон Маск під час телефонного дзвінка щодо результатів діяльності автовиробника за другий квартал заявив, що тепер анонс новинки повинен відбутися 10 жовтня 2024 року.

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Вперше Маск згадав про Robotaxi у 2022 році. Він заявив, що це буде самокерований автомобіль для служб спільних поїздок. Щось схоже зараз працює в деяких містах США – компанії Waymo, Cruise та Amazon Zoox. Дату презентації – 8 серпня – було оголошено у квітні цього року. Але потім агентство Bloomberg повідомляло, що виробник не встигає й мусить дати інженерам більше часу для роботи над прототипом.

Маск не відповів на запитання під час телефонної конференції про те, чи буде у роботаксі кермо та педалі. Але ми знаємо, що раніше він обговорював саме такий варіант, коли розглядав можливість запуску автономних перевезень у тунелях під Лас-Вегасом.

Він також неодноразово обіцяв, що одного дня власники Tesla зможуть здавати свої автомобілі в оренду як таксі за допомогою сервісу під назвою Tesla Network. Маск оголосив про цю ідею в 2016 році, а в 2019 році заявив, що Tesla надасть інфраструктуру та підтримку, а натомість братиме комісію в розмірі 25-30% від доходу.

Є проблема

Звісно ж, усе це залежить від того, чи розробить Tesla нарешті справжню систему автономного водіння, здатну замінити людину-водія.

Нинішня система FSD фактично є системою допомоги водієві, яка має лише другий рівень автономності за шкалою SAE. Назва, що вводить в оману, а також проблеми з продуктивністю привернули увагу регуляторів. Але компанія обіцяє, що завершить розробку технології або до кінця 2024 року, або максимум десь у 2025 році.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!