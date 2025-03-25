Приложение "Фотографии" в Windows 11 обновили – добавили новые функции на базе ИИ

Компания Microsoft готовит масштабное обновление приложения "Фотографии" в Windows 11, добавив новые инструменты на основе искусственного интеллекта. Пользователи получат возможность редактировать изображения с помощью Copilot, искать текст в интернете прямо со сканированных фото и пользоваться новыми фильтрами для просмотра галерей.

Участники программы Windows Insider в канале Release Preview уже получили доступ к новым функциям, рассказывает 24 Канал. Выход этих возможностей в стабильной версии Windows 11 ожидается в ближайшее время.

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Microsoft также планирует провести мероприятие, посвященное ИИ, 4 апреля 2025 года, во время которого могут быть представлены новые функции для Windows 11 и других продуктов компании.

Одним из главных обновлений стала поддержка оптического распознавания символов (OCR) в приложении "Фотографии". Эта функция поддержит более 160 языков и позволит распознавать текст на изображениях, документах и скриншотах.

Пользователи также смогут воспользоваться опцией "Сканировать текст", а затем мгновенно найти его в интернете с помощью "Поиска в сети".

Microsoft также добавила новые быстрые команды для ИИ-инструментов в "Проводнике". Теперь для редактирования изображений не нужно открывать приложение "Фотографии" – достаточно нажать правой кнопкой мыши на файл, чтобы получить доступ к таким возможностям, как:

Добавление форматированного текста

Корректировка композиции с помощью выбора объектов

Улучшение цветов

Удаление нежелательных элементов с помощью команды "Стереть объект"

Визуальный поиск через Bing для поиска похожих изображений и товаров

Галерея в "Фотографиях" также получила новую функцию: пользователи смогут настраивать способ просмотра содержимого папок и подпапок. Опция "Показать подпапки" позволяет отображать все фото и видео из вложенных папок в одной галерее.

Еще одним важным нововведением стало внедрение Copilot в приложение "Фотографии". Новая кнопка, выделена красным цветом в верхней части интерфейса, открывает доступ к таким возможностям ИИ:

Подсказки по редактированию фото

Информация о деталях изображений

Оптимизация снимков, включая их обрезку

Кроме того, в "Фотографиях" теперь есть поддержка файлов в формате JXL.

Хотя приложение не сможет конкурировать с профессиональными графическими редакторами вроде Photoshop или CorelDraw, новые функции сделают его удобным инструментом для быстрого редактирования фото без дополнительных затрат и подписок.