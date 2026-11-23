Образовательная программа "Цифровая трансформация для общин" реализуется при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, сообщили 24 Каналу в CDTO Campus.

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Община, которая ищет современные решения

Отдел, возглавляемый Надеждой Безнощенко, отвечает за организацию документооборота, контроль за выполнением документов и работу с обращениями граждан. Гостомельская община работает в условиях войны, восстановления и постоянных вызовов. В ней проживают 33 714 человек, поэтому жителям нужны доступные, качественные и эффективные услуги. Команде важно решать текущие задачи и одновременно искать современные решения, которые помогут улучшить взаимодействие с гражданами, упростить доступ к услугам и быстрее реагировать на потребности людей.

Об обучении Надежда узнала после визита в общину представителей программы "Партнерство за сильную Украину". Ее заинтересовала возможность получить новые знания и понять, как цифровые инструменты можно практически применять в работе общины.

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По ее словам, цифровизация помогает упрощать процессы, улучшать взаимодействие с жителями и делать услуги более доступными. Программа дала возможность поработать над конкретным проектом, который может принести пользу людям.

Надежда Безнощенко во время обучения / Фото CDTO Campus

Что дало обучение

Надежда говорит, что полезными были все модули программы и встречи с менторами, ведь каждый из них помогал постепенно продвигаться в работе над собственным проектом. Самыми ценными она называет практические советы, опыт экспертов и возможность получить обратную связь.

Отдельно она упоминает лекции, прошедшие во время офлайн-встречи в Киеве в сентябре: "Что делает цифровой проект сообщества жизнеспособным" и "Межсообщественный peer-review проектов: структура, риски, implementation gaps". Они помогли лучше структурировать проект, увидеть риски и слабые места, а также подготовить презентацию. Полезными оказались и рекомендации по созданию видео для презентации.

Вся учебная группа / Фото CDTO Campus

Офлайн-модули и общение с другими участниками позволили Надежде также познакомиться с представителями других общин, обменяться опытом, полезной информацией и практическими идеями. Особенно ценными она называет советы коллег и поддержку команды программы "Партнерство за сильную Украину", которые помогли увидеть новые возможности для развития цифровых проектов общины.

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Очень важно, что во время обучения ты не остаешься наедине со своей идеей: ее можно обсудить, усовершенствовать, увидеть риски и найти пути реализации– рассказывает Надежда Безнощенко.

Проблема, с которой начали

Около 1 220 ветеранов и членов их семей в Гостомельской общине нуждаются в поддержке. Информация о выплатах, льготах, реабилитации или трудоустройстве существует, но размещена на разных ресурсах. Человеку приходится самостоятельно искать ее, выяснять, куда обращаться и какие документы нужны. Ветеранам, которым сложно передвигаться, лично посещать учреждения еще труднее. Надежда видит это и в работе с обращениями: людям часто нужно понятное объяснение, куда идти, к кому обратиться и с чего начать.

Поэтому команда сначала определила проблему и целевую аудиторию, а уже потом выбрала решение. Так появился проект "Электронный помощник ветерана Гостомельской общины". В нем планируется собрать в одном цифровом пространстве информацию о выплатах и льготах, трудоустройстве, реабилитации, психологической помощи, спорте, доступности и других возможностях поддержки.

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Прислушиваться к тем, для кого это делают

По совету ментора команда провела фокус-группу с ветеранами. В ней приняли участие 9 человек. Их спрашивали о том, чего им не хватает, с какими трудностями они сталкиваются и каким они видят удобный для себя сервис.

Мне запомнилось, насколько важно было дать людям возможность высказаться, ведь именно их опыт должен стать основой будущего решения– говорит Надежда.

Ветераны предложили идеи по наполнению и функционалу приложения, а также несколько вариантов названия. Помощник по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц вынес их на голосование в чате ветеранов. Наибольшее количество голосов получило название "Крылья Гостомеля", если проект будет реализован.

Нам оно тоже очень понравилось, ведь крылья ассоциируются с поддержкой, силой и возможностью двигаться вперед– рассказывает Надежда.

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Что уже есть и что нужно дальше

Благодаря сотрудничеству община получила ноутбуки, три зарядные станции и принтер. Это оборудование планируют использовать для работы приложения и для еще одного направления: мобильного социального менеджера. Он позволяет оказывать социальные услуги по месту жительства человека. Община уже работает в этом формате, но для более оперативной работы с документами во время выездов ей нужен еще мобильный принтер. Приложение и мобильный социальный менеджер – это два отдельных направления, которые впоследствии могут дополнять друг друга.

Окончательный бюджет приложения еще рассчитывается: он зависит от функционала, технических требований и стоимости услуг разработчиков. Община рассматривает возможность привлечения донорского финансирования. В команде уже есть специалисты, работающие в сфере поддержки ветеранов, а для технической реализации дополнительно нужны разработчики и специалисты по защите персональных данных.

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Среди вызовов Надежда называет ограниченные финансовые и кадровые ресурсы, защиту персональных данных и необходимость постоянно обновлять информацию. Сроки будут зависеть от финансирования и окончательного технического задания. Община надеется, что проект окажется среди лучших, которые поддержит Программа.

"Наша задача: несмотря на все трудности, находить возможности для цифровизации, чтобы люди, которые защищали нас, чувствовали заботу и поддержку своей общины", – подытоживает Надежда Безнощенко.