Навчальна програма "Цифрова трансформація для громад" реалізується за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну", яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, розповіли 24 Каналу в CDTO Campus.

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Громада, яка шукає сучасні рішення

Відділ, який очолює Надія Безнощенко, відповідає за організацію документообігу, контроль виконання документів і роботу зі зверненнями громадян. Гостомельська громада працює в умовах війни, відновлення та постійних викликів. У ній живуть 33 714 людей, тож мешканцям потрібні доступні, якісні й ефективні послуги. Команді важливо вирішувати поточні завдання і водночас шукати сучасні рішення, які допоможуть покращити взаємодію з громадянами, спростити доступ до послуг і швидше реагувати на потреби людей.

Про навчання Надія дізналася після візиту до громади представників Програми "Партнерство за сильну Україну". Її зацікавила можливість отримати нові знання і зрозуміти, як цифрові інструменти можна практично застосовувати в роботі громади.

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За її словами, цифровізація допомагає спрощувати процеси, покращувати взаємодію з мешканцями та робити послуги доступнішими. Програма дала можливість попрацювати над конкретним проєктом, який може принести користь людям.

Надія Безнощенко під час навчання / Фото CDTO Campus

Що дало навчання

Надія каже, що корисними були всі модулі програми та зустрічі з менторами, адже кожен допомагав поступово просуватися з власним проєктом. Найціннішими вона називає практичні поради, досвід експертів і можливість отримати зворотний зв'язок.

Окремо вона згадує лекції під час офлайн-зустрічі в Києві у вересні: "Що робить цифровий проєкт громади життєздатним" та "Міжгромадський peer-review проєктів: структура, ризики, implementation gaps". Вони допомогли краще структурувати проєкт, побачити ризики та слабкі місця й підготувати презентацію. Корисними були й рекомендації щодо створення відео для презентації.

Уся навчальна група / Фото CDTO Campus

Офлайн-модулі та спілкування з іншими учасниками дали Надії ще й знайомства з представниками інших громад, обмін досвідом, корисною інформацією та практичними ідеями. Особливо цінними вона називає поради колег і підтримку команди Програми "Партнерство за сильну Україну", які допомогли побачити нові можливості для розвитку цифрових проєктів громади.

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Дуже важливо, що під час навчання ти не залишаєшся наодинці зі своєю ідеєю: її можна обговорити, вдосконалити, побачити ризики та знайти шляхи реалізації– розповідає Надія Безнощенко.

Проблема, з якої почали

Близько 1 220 ветеранів та членів їхніх родин у Гостомельській громаді потребують підтримки. Інформація про виплати, пільги, реабілітацію чи працевлаштування існує, але розміщена на різних ресурсах. Людині доводиться самостійно шукати її, з'ясовувати, куди звертатися і які документи потрібні. Ветеранам, яким складно пересуватися, особисто відвідувати установи ще важче. Надія бачить це і в роботі зі зверненнями: людям часто потрібне зрозуміле пояснення, куди йти, до кого звернутися і з чого почати.

Тому команда спершу визначила проблему та аудиторію і вже потім обрала рішення. Так з'явився проєкт "Електронний помічник ветерана Гостомельської громади". У ньому планують зібрати в одному цифровому просторі інформацію про виплати й пільги, працевлаштування, реабілітацію, психологічну допомогу, спорт, доступність та інші можливості підтримки.

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Слухати тих, для кого це роблять

За порадою ментора команда провела фокус-групу з ветеранами. У ній взяли участь 9 людей. Їх запитували про те, чого їм не вистачає, з якими труднощами вони стикаються і яким бачать зручний для себе сервіс.

Мені запам'яталося, наскільки важливо було дати людям можливість висловитися, адже саме їхній досвід має стати основою майбутнього рішення– каже Надія.

Ветерани запропонували ідеї щодо наповнення та функціоналу застосунку, а також кілька варіантів назви. Помічник з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб виніс їх на голосування в чаті ветеранів. Найбільше голосів отримала назва "Крила Гостомеля", якщо проєкт буде реалізовано.

Нам вона теж дуже відгукнулася, адже крила асоціюються з підтримкою, силою та можливістю рухатися вперед– розповідає Надія.

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Що вже є і що потрібно далі

Завдяки співпраці громада отримала ноутбуки, три зарядні станції та принтер. Це обладнання планують використовувати для роботи застосунку і для ще одного напряму: мобільного соціального менеджера. Він дає змогу надавати соціальні послуги за місцем проживання людини. Громада вже працює в цьому форматі, але для швидшої роботи з документами під час виїздів їй потрібен ще мобільний принтер. Застосунок і мобільний соціальний менеджер – це два окремі напрями, які згодом можуть доповнювати один одного.

Остаточний бюджет застосунку ще розраховують: він залежить від функціоналу, технічних вимог і вартості послуг розробників. Громада розглядає залучення донорського фінансування. У команді вже є фахівці, які працюють із ветеранським напрямом, а для технічної реалізації додатково потрібні розробники та фахівці із захисту персональних даних.

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Серед викликів Надія називає обмежені фінансові й кадрові ресурси, захист персональних даних і необхідність постійно оновлювати інформацію. Терміни залежатимуть від фінансування та остаточного технічного завдання. Громада сподівається, що проєкт буде серед найкращих, які підтримає Програма.

"Наше завдання: попри всі труднощі знаходити можливості для цифровізації, щоб люди, які захищали нас, відчували турботу й підтримку своєї громади", – підсумовує Надія Безнощенко.