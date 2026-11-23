Начальница отдела документооборота, контроля и обращений граждан Гостомельской поселковой военной администрации Надежда Безнощенко проходит обучение на программе CDTO Campus "Цифровая трансформация для общин". Вместе с командой она работает над приложением, которое должно помочь ветеранам и их семьям быстрее находить необходимую поддержку.

Образовательная программа "Цифровая трансформация для общин" реализуется при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, сообщили 24 Каналу в CDTO Campus.

Община, которая ищет современные решения

Отдел, возглавляемый Надеждой Безнощенко, отвечает за организацию документооборота, контроль за выполнением документов и работу с обращениями граждан. Гостомельская община работает в условиях войны, восстановления и постоянных вызовов. В ней проживают 33 714 человек, поэтому жителям нужны доступные, качественные и эффективные услуги. Команде важно решать текущие задачи и одновременно искать современные решения, которые помогут улучшить взаимодействие с гражданами, упростить доступ к услугам и быстрее реагировать на потребности людей.

Об обучении Надежда узнала после визита в общину представителей программы "Партнерство за сильную Украину". Ее заинтересовала возможность получить новые знания и понять, как цифровые инструменты можно практически применять в работе общины.

По ее словам, цифровизация помогает упрощать процессы, улучшать взаимодействие с жителями и делать услуги более доступными. Программа дала возможность поработать над конкретным проектом, который может принести пользу людям.



Надежда Безнощенко во время обучения / Фото CDTO Campus

Что дало обучение

Надежда говорит, что полезными были все модули программы и встречи с менторами, ведь каждый из них помогал постепенно продвигаться в работе над собственным проектом. Самыми ценными она называет практические советы, опыт экспертов и возможность получить обратную связь.

Отдельно она упоминает лекции, прошедшие во время офлайн-встречи в Киеве в сентябре: "Что делает цифровой проект сообщества жизнеспособным" и "Межсообщественный peer-review проектов: структура, риски, implementation gaps". Они помогли лучше структурировать проект, увидеть риски и слабые места, а также подготовить презентацию. Полезными оказались и рекомендации по созданию видео для презентации.



Вся учебная группа / Фото CDTO Campus

Офлайн-модули и общение с другими участниками позволили Надежде также познакомиться с представителями других общин, обменяться опытом, полезной информацией и практическими идеями. Особенно ценными она называет советы коллег и поддержку команды программы "Партнерство за сильную Украину", которые помогли увидеть новые возможности для развития цифровых проектов общины.

Очень важно, что во время обучения ты не остаешься наедине со своей идеей: ее можно обсудить, усовершенствовать, увидеть риски и найти пути реализации,

– рассказывает Надежда Безнощенко.

Проблема, с которой начали

Около 1 220 ветеранов и членов их семей в Гостомельской общине нуждаются в поддержке. Информация о выплатах, льготах, реабилитации или трудоустройстве существует, но размещена на разных ресурсах. Человеку приходится самостоятельно искать ее, выяснять, куда обращаться и какие документы нужны. Ветеранам, которым сложно передвигаться, лично посещать учреждения еще труднее. Надежда видит это и в работе с обращениями: людям часто нужно понятное объяснение, куда идти, к кому обратиться и с чего начать.

Поэтому команда сначала определила проблему и целевую аудиторию, а уже потом выбрала решение. Так появился проект "Электронный помощник ветерана Гостомельской общины". В нем планируется собрать в одном цифровом пространстве информацию о выплатах и льготах, трудоустройстве, реабилитации, психологической помощи, спорте, доступности и других возможностях поддержки.

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Прислушиваться к тем, для кого это делают

По совету ментора команда провела фокус-группу с ветеранами. В ней приняли участие 9 человек. Их спрашивали о том, чего им не хватает, с какими трудностями они сталкиваются и каким они видят удобный для себя сервис.

Мне запомнилось, насколько важно было дать людям возможность высказаться, ведь именно их опыт должен стать основой будущего решения,

– говорит Надежда.

Ветераны предложили идеи по наполнению и функционалу приложения, а также несколько вариантов названия. Помощник по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц вынес их на голосование в чате ветеранов. Наибольшее количество голосов получило название "Крылья Гостомеля", если проект будет реализован.

Нам оно тоже очень понравилось, ведь крылья ассоциируются с поддержкой, силой и возможностью двигаться вперед,

– рассказывает Надежда.

Что уже есть и что нужно дальше

Благодаря сотрудничеству община получила ноутбуки, три зарядные станции и принтер. Это оборудование планируют использовать для работы приложения и для еще одного направления: мобильного социального менеджера. Он позволяет оказывать социальные услуги по месту жительства человека. Община уже работает в этом формате, но для более оперативной работы с документами во время выездов ей нужен еще мобильный принтер. Приложение и мобильный социальный менеджер – это два отдельных направления, которые впоследствии могут дополнять друг друга.

Окончательный бюджет приложения еще рассчитывается: он зависит от функционала, технических требований и стоимости услуг разработчиков. Община рассматривает возможность привлечения донорского финансирования. В команде уже есть специалисты, работающие в сфере поддержки ветеранов, а для технической реализации дополнительно нужны разработчики и специалисты по защите персональных данных.

Среди вызовов Надежда называет ограниченные финансовые и кадровые ресурсы, защиту персональных данных и необходимость постоянно обновлять информацию. Сроки будут зависеть от финансирования и окончательного технического задания. Община надеется, что проект окажется среди лучших, которые поддержит Программа.

"Наша задача: несмотря на все трудности, находить возможности для цифровизации, чтобы люди, которые защищали нас, чувствовали заботу и поддержку своей общины", – подытоживает Надежда Безнощенко.