Приложение московского метро взломали, а сайт переадресовывает на сообщение "Укрзализныци"

Россияне жалуются на сбои в работе приложения московского метро. В понедельник, 31 марта, программу взломали и теперь пользователи не могут попасть в кабинет и пополнить карточку.

Кроме того, при попытке зайти на сайт метро Москвы все пользователи направляются на оповещение от "Укрзализныци" о сбое в системе, рассказывает 24 Канал.

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Сообщение на сайте московского метро / Скриншот Грунт

Напомним, что 23 марта 2025 года "Укрзализныця" подверглась масштабной таргетированной кибератаке, которая вывела из строя ее онлайн-системы, включая сервисы по продаже билетов и оформлению грузовых перевозок. Несмотря на это, движение поездов оставалось стабильным и без задержек, однако приобрести билеты можно было только оффлайн в кассах.

По состоянию на 31 марта 2025 года, "Укрзализныця" успешно возобновила работу своих онлайн-сервисов после кибератаки. Сейчас сервисы по продаже и возврату билетов работают стабильно, а также восстановлен функционал планирования путешествий с пересадками и онлайн-табло с расписанием движения поездов по станциям.

Специалисты продолжают работу над возвращением верификации с Дія.Підпис и мониторинга с автовыкупом.