10 марта, 14:25
Обновлено - 14:33, 10 марта
Приложение "Резерв+" не работает: что известно о сбое 10 марта
Часть пользователей "Резерв+" сообщает о недоступности приложения.
Что происходит с "Резерв+" сейчас?
По состоянию на 14:20 пользователи пишут о том, что им не удается зайти в приложение. На экране возникает сообщение об ошибке и рекомендация "повторить позже", пишет 24 Канал.
Сейчас причина сбоя неизвестна. Никаких сообщений от разработчиков еще не поступало на момент создания этого материала.
Такое сообщение видят пользователи "Резерв+" / Скриншот 24 Канала
24 Канал подтверждает сбой в приложении. Хотя в одной из попыток нам удалось зайти в приложение, воспользоваться функциями не удается.
Функции "Резерв+" не работают 10 марта 2026 года / Скриншот 24 Канала
Новость дополняется..