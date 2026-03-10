Приложение "Резерв+" не работает: что известно о сбое 10 марта

Часть пользователей "Резерв+" сообщает о недоступности приложения.

Что происходит с "Резерв+" сейчас?

По состоянию на 14:20 пользователи пишут о том, что им не удается зайти в приложение. На экране возникает сообщение об ошибке и рекомендация "повторить позже", пишет 24 Канал.

Сейчас причина сбоя неизвестна. Никаких сообщений от разработчиков еще не поступало на момент создания этого материала.



Такое сообщение видят пользователи "Резерв+" / Скриншот 24 Канала

24 Канал подтверждает сбой в приложении. Хотя в одной из попыток нам удалось зайти в приложение, воспользоваться функциями не удается.



Функции "Резерв+" не работают 10 марта 2026 года / Скриншот 24 Канала

Новость дополняется..