Що відбувається з "Резерв+" зараз?

Станом на 14:20 користувачі пишуть про те, що їм не вдається зайти в застосунок. На екрані виникає повідомлення про помилку і рекомендація "повторити пізніше", пише 24 Канал.

Наразі причина збою невідома. Жодних повідомлень від розробників ще не надходило на момент створення цього матеріалу.



Таке повідомлення бачать користувачі "Резерв+" / Скриншот 24 Каналу

24 Канал підтверджує збій у додатку. Хоча в одній зі спроб нам вдалося зайти у застосунок, скористатися функціями не вдається.



Функції "Резерв+" не працюють 10 березня 2026 року / Скриншот 24 Каналу

