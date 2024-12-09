Apple Vision Pro медленно катится в пропасть: что говорит статистика спустя год после запуска

Apple возлагала большие надежды на свою гарнитуру смешанной реальности, но они, судя по всему, не оправдались. После первоначального всплеска популярности, вызванного новизной продукта, внимание к Vision Pro значительно просело. И это проявляется не только в том, что устройства стали меньше покупать, но и в том, что даже те, кто уже их купил, все меньше ими пользуются.

Что происходит с Apple Vision Pro

Хотя Vision Pro можно без преувеличения назвать технологическим чудом, по сравнению с аналогами от конкурентов, существует множество причин, почему гарнитура не достигла запланированных высот. Согласно последнему отчету, устройство стоимостью 3499 долларов не продалось даже в количестве 500 000 единиц, тогда как iPhone расходятся миллионами. Плохой спрос заставил компанию уведомить поставщиков о прекращении производства по окончании 2024 года. Ситуацию усугубляет внутренняя статистика Apple, которая свидетельствует, что владельцы гарнитур, которые не вернули их в магазины, не слишком часто ею пользуются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Несмотря на неутешительные продажи Тим Кук продолжает защищать Vision Pro. Ранее он назвал гарнитуру продуктом не для масс, а для тех, кто хочет испытать завтрашние технологии уже сегодня. К сожалению, люди, которые хотят испытать самое современное оборудование, также должны иметь глубокие карманы, чтобы оплатить покупку, а таких, похоже, немного. Известно также, что некоторые из тех, то все же решился выложить 3499 долларов, в конце концов вернули дорогую покупку в магазин, что изменило общую цифру продаж.

По словам Марка Гурмана, который выпускает регулярную рубрику "Power On", нынешние владельцы Apple Vision Pro не используют продукт так много, как ожидалось. Но проблема, кажется, не столько в Apple Vision Pro, сколько в целом в этом классе устройств. Статистика свидетельствует, что конкурентные гарнитуры также не смогли заинтересовать пользователей. Это значит, что просто сам формфактор оказался никому ненужным. Люди не видят смысла менять телевизоры или мониторы на виртуальную или дополненную реальность. Это проблема, которая преследует гарнитуры от Meta и других компаний. Похоже, что рынок имеет еще много возможностей для развития и расширения, прежде чем потребители начнут ставить эти устройства в один ряд со смартфонами.

С тех пор как Vision Pro появился в продаже в феврале, мне сказали, что компания продала менее полумиллиона единиц. И большое количество покупателей Vision Pro (тех, кто не вернул его), согласно внутренним данным, собранными компанией, используют продукт не так активно, как ожидала Apple. Конечно, эта вторая проблема не является уникальной для Apple. Meta и другие производители гарнитур также пытаются удержать клиентов на своих продуктах. Но это делает гораздо более сложным побуждение потребителей когда-то обновиться,

– пишет Гурман.

Такое поведение потребителей может быть причиной того, что недорогую версию Apple Vision Pro было отложено до 2027 года. Аналитик Минг-Чи Куо комментирует, что не только высокая цена является барьером между потребителем и покупкой, но и отсутствие приемлемого варианта использования.

Возможно, с появлением полной библиотеки приложений, не говоря уже о дополнительных функциях для повышения производительности и потребления медиа, которые будут появляться со следующими обновлениями, Apple Vision Pro приобретет большую популярность.