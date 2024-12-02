Канада просит вас голосовать за название нового зонда, который высадится на Луну

Канада вскоре запустит луноход, который будет изучать наш любимый спутник, но он до сих пор не имеет названия. Чтобы устранить этот досадный недостаток, местное космическое агентство попросило людей со всего мира выбрать лучшее имя среди нескольких претендентов. Вы также можете принять участие в голосовании. Как это сделать?

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Запуск лунохода состоится не ранее 2026 года, но инженеры хотят дать ему название уже сейчас. Поэтому все желающие имеют время до 20 декабря, чтобы ознакомиться с четырьмя доступными вариантами, пишет 24 Канал.

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Первый канадский луноход должен исследовать южный полюс Луны. Он продемонстрирует инновационные ключевые технологии, будет собирать научную информацию и искать воду в виде льда.

Человечество возвращается на Луну, и Канада является частью этого увлекательного путешествия,

– написали представители космического агентства (CSA) в своем заявлении.

Научный аппарат является частью целого ряда канадских миссий к земному спутнику:

Прежде всего, страна сотрудничает с NASA в рамках программы американского космического агентства "Артемида", которая имеет целью доставить астронавтов на Луну в конце этого десятилетия.

Канадский астронавт Джереми Хансен был выбран в 2023 году для участия в миссии "Артемида-2", которая, как ожидается, облетит Луну не раньше следующего года в рамках подготовки к высадке на нее.

CSA также планирует построить лунную тележку, которая будет помогать астронавтам на поверхности.

Программа ускорения исследования Луны (LEAP) также финансирует разнообразную полезную нагрузку для будущего изучения спутника.

Самым большим вкладом CSA в программу Artemis является роботизированная рука Canadarm3, которая будет обслуживать запланированную космическую станцию NASA Gateway на лунной орбите. Рука будет построена канадской компанией MDA Space.

Запуск лунохода анонсировали на 2021 год, а строить его будет компания Canadensys Aerospace, базирующаяся в Торонто. Вот какие названия предлагает CSA:

Athabasca . Атабаска – это река, протекающая из Скалистых гор через Альберту до одноименного озера Атабаска. Реки и ручьи Канады были маршрутами континента на протяжении тысячелетий и продолжают оставаться путями открытий, транспорта и обмена. Названия рек также отражают разнообразие и наследие Канады. "Будущие луноходы нашего флота могут продолжить эту тенденцию, взяв названия других канадских природных чудес", – говорит агентство.

. Атабаска – это река, протекающая из Скалистых гор через Альберту до одноименного озера Атабаска. Реки и ручьи Канады были маршрутами континента на протяжении тысячелетий и продолжают оставаться путями открытий, транспорта и обмена. Названия рек также отражают разнообразие и наследие Канады. "Будущие луноходы нашего флота могут продолжить эту тенденцию, взяв названия других канадских природных чудес", – говорит агентство. Courage , что переводится как "смелость" или "храбрость". Такое название может быть очень символичным, отражая веру в успех миссий на Луне.

, что переводится как "смелость" или "храбрость". Такое название может быть очень символичным, отражая веру в успех миссий на Луне. Glacier , что переводится как "ледник". Это название будет отражать одну из миссий космического аппарата, ведь он будет искать на Луне лед. Оно также апеллирует к самой природе Канады, где ледники являются важной особенностью и частью культуры страны. "Наша страна является домом для примерно 20% ледникового льда Земли", – сказали в CSA.

, что переводится как "ледник". Это название будет отражать одну из миссий космического аппарата, ведь он будет искать на Луне лед. Оно также апеллирует к самой природе Канады, где ледники являются важной особенностью и частью культуры страны. "Наша страна является домом для примерно 20% ледникового льда Земли", – сказали в CSA. Pol-R: Это творческое обыгрывание слова "Polar", то есть "полярный", отсылая нас к канадским регионам, близких к северному полюсу. Большая часть Канады расположена в северном полярном круге, а миссия марсохода будет совершать посадку в южном полярном регионе Луны.