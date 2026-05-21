Прорыв после многих лет ожидания: Tesla запускает свой фирменный автопилот в Китае

Американский автопроизводитель Tesla официально объявил о запуске своей системы помощи водителю Full Self-Driving в Китае. Этот шаг стал результатом длительных переговоров с регулирующими органами и открывает новую страницу в противостоянии с местными технологическими гигантами.

Как сообщает издание CNBC, официальный анонс долгожданного релиза появился в социальной сети X, которая принадлежит генеральному директору компании Tesla Илону Маску. В лаконичной публикации Китай указали среди 10 рынков, где теперь доступна система FSD под наблюдением водителя.

Что такое технология Full Self-Driving и как она работает?

Хотя сообщение оказалось довольно коротким и не содержало многих деталей, оно стало первым официальным подтверждением от автопроизводителя о доступности технологии на территории Китая.

Интересно, что этот шаг состоялся лишь через неделю после того, как Илон Маск вместе с делегацией американских бизнес-лидеров присоединился к президенту США Дональду Трампу во время его саммита с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. До этого момента вопрос релиза FSD в Китае оставался крайне запутанным и неоднозначным.

Согласно этому сообщению, система FSD Supervised на момент запуска в Китае официально доступна в 10 странах и территориях мира: США, Канаде, Мексике, Пуэрто-Рико, Китае, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Нидерландах и Литве.

Сама технология Full Self-Driving – это фирменная система помощи водителю от Tesla, которая позволяет автомобилю самостоятельно маневрировать, разгоняться, тормозить, перестраиваться между полосами и реагировать на дорожные знаки и светофоры. Однако версия "Supervised" (под наблюдением), которая сейчас запускается в Китае, не делает машину полностью автономной. Она требует, чтобы человек за рулем постоянно следил за дорогой и был готов в любой момент перехватить управление.

Зато существует и "Unsupervised" (неконтролируемая) версия FSD – это уже настоящий автопилот, где присутствие человека не требуется, пишет Engadget. Сейчас такая полностью автономная технология используется только на роботакси Tesla в американских городах Остин, Даллас и Хьюстон (штат Техас).

Недавно Tesla впервые раскрыла подробности 17 аварий с участием своих беспилотных Robotaxi в Остине, которые произошли во время тестирования с июля 2025 года по март 2026 года, писало ранее издание Interesting Engineering. Хотя большинство ДТП произошло по вине других водителей, несколько инцидентов выявили серьезные проблемы в работе именно автопилота и системы дистанционного управления, когда машины наезжали на бордюры и врезались в ограждения.

На китайском веб-сайте Tesla опция под названием "intelligent assisted driving" предлагается для седана Model 3 за единоразовую плату в размере 64 000 китайских юаней (что равняется примерно 9 410 долларам США) в дополнение к стоимости самого авто.

Для сравнения, в США эта услуга ранее стоила 8 000 долларов авансом, но недавно компания перевела ее на модель подписки стоимостью 99 долларов в месяц. До этого релиза китайские владельцы Tesla имели доступ только к ограниченным предшественникам FSD – систем Autopilot и Enhanced Autopilot, а ограниченные версии новой системы тестировали только отдельные пользователи в ожидании официального одобрения регуляторов.

Почему путь Tesla к китайскому рынку автопилота был таким длительным?

Согласно нашему анализу, Илон Маск обещал привезти FSD, которая впервые дебютировала в США еще в 2020 году, в Китай с 2024 года. В июле 2024 года во время отчета за второй квартал он заявлял, что ожидает одобрения китайских властей до конца года. Однако уже в сентябре 2024 года сроки сдвинулись из-за того, что технология все еще находилась на стадии рассмотрения регуляторами.

В январе Маск снова заверил, что Tesla близка к получению разрешения, хотя китайские государственные медиа тогда опровергли это заявление. Даже в апреле этого года финансовый директор Tesla Вайбхав Танья во время отчета за первый квартал подтверждал, что компания все еще ждет зеленый свет от регуляторов.

Мы все еще ожидаем одобрения регуляторов для системы FSD,

– прокомментировал ранее ситуацию Вайбхав Танья.

Слухи о возможном одобрении активизировались накануне релиза. Издание Bloomberg в среду сообщило, что Tesla начала активный набор сотрудников в Китае на должности, связанные с автономным вождением, в частности инженеров по тестированию автопилота. Компания длительное время тестировала FSD и картографировала китайские дороги с помощью местных партнеров.

Представитель Tesla в Китае отказался от комментариев, а посольство Китая в Сингапуре не ответило на запросы журналистов CNBC.

Как запуск FSD повлияет на конкуренцию с китайскими брендами?

Пока Tesla преодолевала бюрократические препятствия, ее китайские конкуренты, такие как Xiaomi и Xpeng, активно развивали и внедряли собственные системы автономного вождения. Кроме того, китайские компании роботакси, в частности Pony.ai и Apollo Go от Baidu, также значительно продвинулись вперед.

Например, китайская компания XPeng опередила китайскую компанию Tesla, запустив массовое производство собственного роботакси на платформе GX без использования LiDAR-сенсоров. Этот автомобиль соответствует стандарту автономности уровня L4 и использует систему искусственного интеллекта на основе камер и четырех фирменных ИИ-чипов Turing, а полностью беспилотный режим компания планирует запустить до 2027 года.

В апреле Tesla China заняла четвертое место по объемам продаж электромобилей в стране, уступая лидеру BYD, а также автомобильным конгломератам Geely и Chery, согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Запуск Full Self-Driving в Китае является критически важным шагом для Tesla. Китайский рынок электромобилей является одним из самых конкурентных в мире, и местные автопроизводители уже давно предлагают покупателям собственные высокотехнологичные системы помощи водителю. Появление FSD позволит Tesla сохранить конкурентоспособность и привлечь новых клиентов, которые ценят инновации.

Для глобальной индустрии этот шаг демонстрирует, что даже самые строгие регуляторные барьеры в вопросах сбора геоданных и безопасности на дорогах могут быть преодолены благодаря сотрудничеству с местными партнерами. Успех или провал FSD на дорогах Китая напрямую повлияет на будущее внедрение полностью автономного транспорта во всем мире.

Развертывание автопилота Tesla в США сопровождалось авариями и регуляторными скандалами

Путь Tesla к внедрению автономного вождения сопровождался многочисленными техническими вызовами и критикой со стороны регуляторов. Отказ компании от сенсоров LiDAR в пользу исключительно камер привел к серьезным инцидентам на дорогах, а попытки сделать поведение машин более "человеческим" только усилили давление со стороны контролирующих органов.