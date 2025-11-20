Сегодня Waymo уже имеет активный сервис, открытый для широкой общественности, в таких городах, как Феникс, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Остин и Атланта. Но компания не останавливается на достигнутом. Waymo заявила, что до конца этого года запустит еще пять новых крупных городов, а полный публичный доступ в них появится в 2026 году. Эти новые локации включают Майами, Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио и Орландо. Это позволит компании завершить формирование так называемого "Техасского треугольника" – региона, охватывающего пять крупнейших городов этого района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Как Waymo и конкуренты меняют рынок перевозок?

Это расширение произошло сразу после объявления, что Waymo также начала предлагать полностью автономные поездки на автомагистралях в Фениксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Это, теоретически, позволяет роботакси составлять конкуренцию такси, управляемым людьми, на значительно более длинные дистанции. Компания быстро становится лидером рынка, расширяя свою деятельность со скоростью молнии. Более того, ранее в этом году Waymo анонсировала, что ее услуги вскоре появятся в Лондоне и других городах по всему миру. Сейчас Waymo использует переоборудованные модели Jaguar I-Pace.

Еще один разработчик роботакси, Zoox, также сообщил об открытии списка ожидания для общественных пассажиров в Сан-Франциско. В отличие от Waymo, которая использует переоборудованные авто, Zoox имеет специально созданную платформу. Их транспортные средства больше похожи на автономные капсулы на колесах, а не на традиционные пассажирские автомобили, и были разработаны для максимальной просторности и практичности. Компания уже работает в Лас-Вегасе, но запуск ее программы "Explorers Program" в Сан-Франциско означает, что некоторые участники, которые ранее записались в список ожидания, уже получили приглашение забронировать свою первую поездку.

Тем временем, Tesla пытается догнать конкурентов. Илон Маск годами активно пропагандировал автономный райд-хейлинг, утверждая, что его сервис Robotaxi станет ключевым источником прибыли в скором будущем. Хотя запуск сервиса был относительно медленным – он работал только на небольшой территории Остина, штат Техас, и часто с водителями-испытателями за рулем – похоже, что теперь есть прогресс. Tesla открыла доступ к услуге практически для всех. Все, что нужно, это иметь приложение, который пока доступен только через App Store от Apple и требует операционной системы iOS. Таким образом, пока подавать заявки могут только пользователи iPhone. Этот шаг свидетельствует о намерении Маска расширить деятельность и догнать других крупных игроков на сцене. Однако, Waymo, как видим, расширяет свою деятельность молниеносно, что делает ее сложным соперником, которого будет трудно догнать.

Когда, по словам Маска, роботакси Tesla будут ездить без водителей?

Илон Маск заявил, что до конца года Tesla сможет убрать операторов безопасности из части своих роботакси в Остине. Компания также планирует развернуть автономный сервис в 8–10 новых штатах США до конца 2025 года, среди которых могут быть Невада, Флорида и Аризона.

Вице-президент по разработке ИИ ПО Ашок Элусвами уточнил, что роботакси Tesla уже проехали более 250 тысяч миль в Остине и более 1 миллиона миль в Сан-Франциско. Несмотря на успехи, Маск подтвердил, что при запуске сервиса в новых регионах компания все равно будет использовать операторов безопасности – по крайней мере на первых этапах. Ранее Маск прогнозировал, что к концу 2025 года роботакси Tesla смогут обслуживать половину населения США, а владельцы обычных авто смогут обновить свои машины для автономного управления без присмотра человека.