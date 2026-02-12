Как будет работать RoboLab и что от нее ожидают?

Лабораторию RoboLab открыли по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины совместно с Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры. Проект позиционируют как пилотный – в дальнейшем подобные лаборатории планируют запускать в других регионах Украины. 24 Канал побывал на открытии.

RoboLab – это не классическая аудитория с техникой, а инфраструктура для полного цикла создания hardware-решений. Студенты, преподаватели и инноваторы могут здесь разрабатывать и тестировать роботизированные системы, работать с 3D-моделированием и искусственным интеллектом, запускать прототипы и взаимодействовать с представителями бизнеса и научного сообщества.

В пространстве обустроено более 30 рабочих мест. Лаборатория оснащена наборами мехатроники, роботизированными руками, 3D-принтерами и 3D-сканерами, мобильными платформами для роботов, VR-системой для инженерной симуляции и прототипирования. Также доступно специализированное программное обеспечение для 3D-моделирования и инженерного проектирования.



В Украине появилось новое пространство для разработки роботизированных решений / Фото Минцифры



Отдельный акцент сделан на ИИ-инфраструктуре – в частности, на решениях по компьютерному зрению и инструментах интеллектуальной поддержки разработки.



Отбор университета для реализации пилота происходил на конкурсной основе. К участию подались 16 высших учебных заведений Киева. Победителя выбирало независимое профессиональное жюри, которое оценивало опыт в сфере робототехники, наличие инфраструктуры, помещения для лаборатории и команду специалистов.



В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что университет должен стать не только образовательной площадкой, а средой создания реальных продуктов. Идея заключается в том, чтобы студенты проходили путь от концепции до рабочего прототипа еще во время учебы.

Следующий этап – развитие сети лабораторий, которые позволят системно и быстро разрабатывать инженерные решения, актуальные для страны уже сейчас.



В КНУСА подчеркивают, что появление RoboLab усиливает позиции университета как профильного инженерного заведения. Робототехника, автоматизация и цифровое проектирование рассматриваются как критически важные направления для современной строительной отрасли и процессов восстановления.

Доступ к современному оборудованию дает студентам возможность формировать практические навыки, без которых сложно говорить о конкурентоспособности выпускников.



Отдельно отмечается, что работать в лаборатории могут не только студенты КНУСА, но и представители других высших учебных заведений. Таким образом RoboLab должен стать открытым инновационным хабом, где пересекаются образование, прикладная инженерия и бизнес.



Проект реализуется Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем по инициативе Министерства цифровой трансформации в партнерстве с Министерством образования и науки Украины.

Среди партнеров также – Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, Ajax Systems, Deus Robotics и Profi Robotics.



