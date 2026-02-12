Як працюватиме RoboLab і що від неї очікують?

Лабораторію RoboLab відкрили за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України спільно з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем на базі Київського національного університету будівництва та архітектури. Проєкт позиціонують як пілотний – надалі подібні лабораторії планують запускати в інших регіонах України. 24 Канал побував на відкритті.

Цікаво Українська компанія MacPaw відкрила лабораторію штучного інтелекту в КПІ Сікорського

RoboLab – це не класична аудиторія з технікою, а інфраструктура для повного циклу створення hardware-рішень. Студенти, викладачі та інноватори можуть тут розробляти й тестувати роботизовані системи, працювати з 3D-моделюванням і штучним інтелектом, запускати прототипи та взаємодіяти з представниками бізнесу й наукової спільноти.

У просторі облаштовано понад 30 робочих місць. Лабораторія оснащена наборами мехатроніки, роботизованими руками, 3D-принтерами та 3D-сканерами, мобільними платформами для роботів, VR-системою для інженерної симуляції та прототипування. Також доступне спеціалізоване програмне забезпечення для 3D-моделювання й інженерного проєктування.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото 24 Каналу

Окремий акцент зроблено на ШІ-інфраструктурі – зокрема, на рішеннях із комп'ютерного зору та інструментах інтелектуальної підтримки розробки.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото 24 Каналу

Відбір університету для реалізації пілоту відбувався на конкурсній основі. До участі подалися 16 закладів вищої освіти Києва. Переможця обирало незалежне професійне журі, яке оцінювало досвід у сфері робототехніки, наявність інфраструктури, приміщення для лабораторії та команду фахівців.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що університет має стати не лише освітнім майданчиком, а середовищем створення реальних продуктів. Ідея полягає в тому, щоб студенти проходили шлях від концепції до робочого прототипу ще під час навчання.

Наступний етап – розбудова мережі лабораторій, які дозволять системно й швидко розробляти інженерні рішення, актуальні для країни вже зараз.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото 24 Каналу

У КНУБА підкреслюють, що поява RoboLab посилює позиції університету як профільного інженерного закладу. Робототехніка, автоматизація та цифрове проєктування розглядаються як критично важливі напрями для сучасної будівельної галузі та процесів відбудови.

Доступ до сучасного обладнання дає студентам можливість формувати практичні навички, без яких складно говорити про конкурентоспроможність випускників.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри

Окремо зазначається, що працювати в лабораторії можуть не лише студенти КНУБА, а й представники інших закладів вищої освіти. Таким чином RoboLab має стати відкритим інноваційним хабом, де перетинаються освіта, прикладна інженерія та бізнес.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри

Проєкт реалізується Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем за ініціативи Міністерства цифрової трансформації у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

Серед партнерів також – Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, Ajax Systems, Deus Robotics і Profi Robotics.



В Україні з’явився новий простір для розробки роботизованих рішень / Фото Мінцифри