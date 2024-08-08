По состоянию на понедельник класс технологических гигантов, известных как "Великолепная семерка" (Magnificent Seven) – список, в который также входят Amazon, Apple и Tesla, – потерял совокупно 650 миллиардов долларов. Означает ли это, что лопается мыльный пузырь хайпа вокруг искусственного интеллекта? Некоторые эксперты утверждают, что да.

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Что происходит

Реакция индустрии искусственного интеллекта на падение рынка является значительной, учитывая, сколько денег компании и инвесторы вложили в эту технологию. По оценкам Vox, индустрия искусственного интеллекта оценивается в триллион долларов. С таким объемом инвестиций можно было бы подумать, что она будет иметь такой экономический результат, который поможет легко пережить рыночный спад. Однако очевидно, что это не так, поэтому эксперты бьют тревогу.

Исследователь акций Ричард де Шазаль в своем анализе говорит, что в течение последнего года или около того, непрерывная успешная деятельность "Великолепной семерки" оправдывала высокие оценки, но сейчас все несколько замедлилось. Хотя новые продукты продолжают выходить, люди уже привыкли и даже говорят, что ИИ им не так нужен, как многие ожидали. Поэтому крупные технологические компании начинают замедляться и проседать.

Другими словами, если триллионная индустрия, переживающая золотую лихорадку, так легко терпит крах из-за незначительной непредсказуемости, то сколько на самом деле стоит эта индустрия? Даже аналитики Goldman Sachs, похоже, согласны с тем, что в падении этой недели есть определенная вина искусственного интеллекта.

Это не значит, что продукты генеративного ИИ, такие как ChatGPT от OpenAI или AI Overview от Google, внезапно исчезнут. Но сейчас компании, занимающиеся разработкой ИИ, проедают горы наличных, но еще не создали продукт, который можно легко монетизировать и который к тому же не допускал бы досадных ошибок, порой чрезвычайно глупых. Это не та бизнес-модель, вызывающая доверие.

Сторонники технологии утверждают, что ИИ – это будущее, и в целом это может быть правдой. Однако последние события сигнализируют, что этот рынок, пока находящийся на стадии зарождения, все еще больше похож на карточный домик, чем на что-то прочное.