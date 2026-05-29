Ракета New Glenn от Blue Origin взорвалась во время испытаний прямо на стартовой площадке

Вечером 28 мая 2026 года, примерно в 21:00 по местному времени, космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin проводила плановое испытание своей флагманской ракеты New Glenn. Это должен был быть статический огневой тест - процедура, во время которой двигатели первой ступени запускают на полную мощность на несколько секунд, пока сама ракета остается закрепленной на стартовом столе.

Однако за считанные мгновения после зажигания ситуация вышла из-под контроля: ракета высотой 98 метров превратилась в огромный огненный шар. По масштабам разрушений этот инцидент уже сравнивают со взрывом советской ракеты Н-1 в 1969 году, что считается одной из крупнейших аварий в космической индустрии, пишет издание Ars Technica.

Почему ракета взорвалась?

Первая ступень New Glenn, заправленная метаном и жидким кислородом, взорвалась с такой силой, что образовала нечто похожее на ядерный гриб, который появляется после взрыва атомной бомбы. Записанные камерами кадры мгновенно облетели социальные сети.

Blue Origin's New Glenn только что взорвался на LC-36 при попытке статического огня впереди NG-4.

Несмотря на ужасные визуальные последствия, компания Blue Origin оперативно сообщила, что все работники находятся в безопасности, ни один человек не пострадал. Однако инфраструктура стартового комплекса LC-36 получила критические повреждения: взрывная волна повалила одну из башен молниезащиты, а также существенно повредила транспортно-установочный агрегат.

Пока рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над ее поиском. Очень тяжелый день, однако мы отстроим все, что требует восстановления, и вернемся к полетам. Это того стоит,

– прокомментировал Джефф Безос, основатель Blue Origin.

Вот наше видео взрыва на Launch Complex 36. Он произошел около 21:00 ET (0100 UTC), когда Blue Origin начинала статические огневые испытания своей ракеты New Glenn.



- Spaceflight Now (@SpaceflightNow) 29 мая, 2026

Эта авария стала самым тяжелым ударом для компании за все 26 лет ее существования. Хотя ракета New Glenn уже успела совершить три полета, ее путь к успеху был непростым.

Во время первого запуска в январе 2025 года аппарат достиг орбиты, однако ускоритель взорвался при попытке посадки.

Вторая миссия в ноябре того же года оказалась более успешной: ракета отправила к Марсу два космических зонда NASA и впервые совершила мягкую посадку первой ступени.

Однако во время третьего полета в апреле 2026 года произошел сбой в работе верхней ступени, что привело к потере коммерческого спутника.

Нынешний взрыв произошел непосредственно перед запланированным четвертым пуском, который должен был вывести на орбиту 49 спутников связи Amazon Leo. К счастью, сами космические аппараты на момент теста находились в отдельном монтажном корпусе и не пострадали. Однако последствия катастрофы выходят далеко за пределы бизнес-интересов Amazon.

Космические полеты неумолимы, а разработка новых тяжелых ракетоносителей – чрезвычайно сложная задача,

– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Как это повлияет на миссию Artemis?

Авария создала серьезные проблемы для лунной программы Artemis, которую проводит NASA. Именно New Glenn должен стать основным транспортом для лунного посадочного модуля Blue Moon, который американское космическое агентство выбрало для высадки астронавтов на поверхность спутника Земли.

План построения постоянной базы на Луне до конца десятилетия теперь оказался под угрозой срыва, поскольку восстановление стартовой площадки и расследование причин взрыва могут занять от нескольких месяцев до года, что сдвинет текущие сроки миссии.

Что дальше для New Glenn?

Эксперты отмечают, что New Glenn вряд ли снова поднимется в небо в 2026 году. Компания Blue Origin, в которую Джефф Безос инвестировал десятки миллиардов долларов, теперь должна сосредоточить усилия не только на ремонте, но и на доработке конструкции двигателей BE-4, где, по предварительным данным, и возникла проблема.

Илон Маск прокомментировал аварию

Интересно, что Илон Маск был весьма снисходительным и добрым к своему ближайшему конкуренту на космическом рынке. Сначала он прокомментировал публикацию самой Blue Origin, заявив, что ему "жаль видеть это". Он также выразил надежду, что компания "быстро восстановится".

В другом комментарии, который он оставил под публикацией венгерского издания Visegrád 24, миллиардер написал: "Очень обидно. Ракеты – сложное дело".