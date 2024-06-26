Можно зарядить 7 электрокаров: стало известно сколько энергии использует ИИ Google за секунду

Искусственный интеллект – очень требовательная технология. Для него нужно много воды и еще больше энергии. Ранее мы уже видели подсчеты потребления ChatGPT, а теперь появились данные по ИИ от Google. И не просто от всего Gemini, а лишь от одной его функции, недавно запущенного AI Overviews, который работает в составе Поиска и помогает отвечать на ваши запросы.

Интересно, что эта функция еще даже не запустилась для всех пользователей. Ее до сих пор тестируют на ограниченном кругу пользователей. Но уже сейчас она потребляет огромное количество энергии. Трудно представить, что будет, когда AI Overviews запустится для всего мира.

Смотрите также Google анонсировал новые функции Gemini для учеников, студентов и преподавателей

Сколько энергии потребляет Google AI Overviews

Оказывается, результаты поиска, которые предоставляет ИИ, требуют примерно в десять раз больше энергии, чем традиционный поиск Google.

По данным исследовательской компании Digiconomist, если добавить ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, ко всем поисковым запросам Google, это может приблизить только один этот сервис к потреблению такого количества энергии, сколько требует целая Ирландия.

Каждый поиск требует три ватт-часа электроэнергии, что, на первый взгляд, не так уж и много. Это примерно столько же, сколько потребляет светодиодная лампочка в вашем доме, если оставить ее включенной на час. Проблема проявляется, если учесть, сколько поисковых запросов в Google выполняется за день.

По данным Statista, в 2023 году Google в среднем выполнял 8,5 миллиардов поисковых запросов в день, или 98 379 запросов в секунду. Если каждый поиск, сгенерированный искусственным интеллектом, требует 3 ватт-часа электроэнергии, это означает, что уровень использования составляет 295 138,88 ватт-часа, или 295,14 киловатт-часа.

Среднестатистический электромобиль, проданный в 2023 году, имел на борту батарею емкостью 40 киловатт-часов, а это означает, что электроэнергии, использованной ИИ-поиском за одну секунду, хватило бы для питания примерно семи с половиной среднестатистических электромобилей. Это 442 зарядки электромобиля в минуту, 26 562 в час или 637 500 зарядок автомобилей в день.

Возникает логичный вопрос о том, целесообразно ли тратить столько ценной энергии на то, что и без того работало хорошо, а сейчас генерирует ответы, которые рекомендуют добавлять клей в пиццу и придерживаться диеты из камней. Особенно учитывая, что производство этой энергии может быть очень неэкологичным.

Смотрите также Эта модель искусственного интеллекта уже потеснила GPT-4o по большинству параметров