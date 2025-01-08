Игровое кресло Razer Arielle охладит вас в жару и нагреет, когда вы замерзли
Компания Razer начала свое выступление на CES 2025 несколькими интересными анонсами, среди которых сетчатое компьютерное кресло, которое нагревает или охлаждает вашу спину и ягодицы, в зависимости от текущих потребностей. Модель получила название Arielle, но пока она находится на этапе концепции, поэтому в ближайшее время купить это кресло вы не сможете.
Что предлагает этот концепт
Если вы являетесь давним поклонником продукции Razer и этот дизайн кажется вам знакомым, то это потому, что Project Arielle построили на базе Razer Fujin Pro, еще одного компьютерного кресла с сетчатой спинкой и сиденьем. Однако в этом случае в корпус интегрирована система безлопастных вентиляторов, размещенных по периметру спинки. Razer утверждает, что вы не услышите, как работают эти вентиляторы, поэтому мешать они вам не будут. Двигатель, который приводит все в действие, находится в основе кресла, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.
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- Воздух направляется вниз по спине.
- Вы можете переключать, будет ли кресло продувать прохладный воздух, или нагретый.
- Кресло может генерировать горячий воздух до 30 градусов по Цельсию.
- Кресло имеет небольшую панель сбоку для контроля температуры.
- Элементы управления также позволяют быстрое отключение.
Project Arielle: видео
Кресло — это только концепт, поэтому нет никаких гарантий, что его когда-нибудь можно будет купить. Razer использует CES как платформу для оценки потенциального интереса.
Учитывая, что стоимость Fujin Pro на данный момент превышает 1000 долларов, можно с уверенностью сказать, что Project Arielle не будет дешевым.