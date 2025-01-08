Що пропонує цей концепт

Якщо ви є давнім шанувальником продукції Razer і цей дизайн здається вам знайомим, то це тому, що Project Arielle побудували на базі Razer Fujin Pro, ще одного комп'ютерного крісла з сітчастою спинкою та сидінням. Однак у цьому випадку в корпус інтегрована система безлопатевих вентиляторів, розміщених по периметру спинки. Razer стверджує, що ви не почуєте, як працюють ці вентилятори, тож заважати вони вам не будуть. Двигун, який приводить усе в дію, знаходиться в основі крісла, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Повітря спрямовується вниз по спині.

Ви можете перемикати, чи буде крісло продувати прохолодне повітря, чи нагріте.

Крісло може генерувати гаряче повітря до 30 градусів за Цельсієм.

Крісло має невелику панель збоку для контролю температури.

Елементи керування також дозволяють швидке вимкнення.

Project Arielle: відео

Крісло — це лише концепт, тому немає жодних гарантій, що його коли-небудь можна буде купити. Razer використовує CES як платформу для оцінки потенційного інтересу.

Враховуючи, що вартість Fujin Pro на цю мить перевищує 1000 доларів, можна з упевненістю сказати, що Project Arielle не буде дешевим.