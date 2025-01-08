Що пропонує цей концепт
Якщо ви є давнім шанувальником продукції Razer і цей дизайн здається вам знайомим, то це тому, що Project Arielle побудували на базі Razer Fujin Pro, ще одного комп'ютерного крісла з сітчастою спинкою та сидінням. Однак у цьому випадку в корпус інтегрована система безлопатевих вентиляторів, розміщених по периметру спинки. Razer стверджує, що ви не почуєте, як працюють ці вентилятори, тож заважати вони вам не будуть. Двигун, який приводить усе в дію, знаходиться в основі крісла, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
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- Повітря спрямовується вниз по спині.
- Ви можете перемикати, чи буде крісло продувати прохолодне повітря, чи нагріте.
- Крісло може генерувати гаряче повітря до 30 градусів за Цельсієм.
- Крісло має невелику панель збоку для контролю температури.
- Елементи керування також дозволяють швидке вимкнення.
Project Arielle: відео
Крісло — це лише концепт, тому немає жодних гарантій, що його коли-небудь можна буде купити. Razer використовує CES як платформу для оцінки потенційного інтересу.
Враховуючи, що вартість Fujin Pro на цю мить перевищує 1000 доларів, можна з упевненістю сказати, що Project Arielle не буде дешевим.