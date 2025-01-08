Что предлагает этот концепт

Если вы являетесь давним поклонником продукции Razer и этот дизайн кажется вам знакомым, то это потому, что Project Arielle построили на базе Razer Fujin Pro, еще одного компьютерного кресла с сетчатой спинкой и сиденьем. Однако в этом случае в корпус интегрирована система безлопастных вентиляторов, размещенных по периметру спинки. Razer утверждает, что вы не услышите, как работают эти вентиляторы, поэтому мешать они вам не будут. Двигатель, который приводит все в действие, находится в основе кресла, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Воздух направляется вниз по спине.

Вы можете переключать, будет ли кресло продувать прохладный воздух, или нагретый.

Кресло может генерировать горячий воздух до 30 градусов по Цельсию.

Кресло имеет небольшую панель сбоку для контроля температуры.

Элементы управления также позволяют быстрое отключение.

Project Arielle: видео

Кресло — это только концепт, поэтому нет никаких гарантий, что его когда-нибудь можно будет купить. Razer использует CES как платформу для оценки потенциального интереса.

Учитывая, что стоимость Fujin Pro на данный момент превышает 1000 долларов, можно с уверенностью сказать, что Project Arielle не будет дешевым.