Xiaomi готовит анонс революционной технологии обработки изображений: ее покажут на MWC 2023

Компания Xiaomi готовится представить свою новейшую технологию обработки изображений на выставке MWC 2023, которая состоится 26 февраля в Барселоне. Глава компании Лей Цзюнь официально подтвердил это на своей странице в Twitter.

По словам Лея, эта технология станет революционной и заставит переосмыслить свои взгляды на фотографию. Впрочем, как сообщает 24 Канал, производитель не раскрыл никаких подробностей о самой технологии.

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Какой может быть новая технология Xiaomi

Разумеется, новинка связана с камерами телефонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которым также будет посвящена презентация. Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2 и работают под управлением MIUI 142. Они также имеют оптику Leica23, которая славится своим качеством и точностью цветопередачи.

Для демонстрации возможностей камер Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro компания Xiaomi пригласила Стива Маккерри, профессионального фотографа и посла бренда Leica1. Он поделится своими впечатлениями о работе с новыми смартфонами и покажет свои фотографии.

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Это будет первая презентация глобальных версий смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые продаются в Китае с начала этого года. Ожидается, что цены на их смартфоны будут значительно выше китайских.