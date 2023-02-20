Революционное и экологически чистое решение является уникальной альтернативой специальным соляным растворам, защищающим покрытие дорог от льда, но в то же время разрушающим его.

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Новый рецепт асфальта

Новое решение предусматривает смешение бесхлоридной ацетатной соли с поверхностно-активным веществом, диоксидом кремния, бикарбонатом натрия и доменным шлаком, в результате чего образуется мелкодисперсный порошок. Частицы порошка покрываются полимерным раствором, образуя микрокапсулы, которые можно смешивать прямо в асфальте.

Инновационное решение не только непрерывно топит снег, падающий на асфальт, но и снижает температуру замерзания воды с 0°C до -21°C. Согласно лабораторным исследованиям, плита дорожного покрытия толщиной 5 сантиметров будет продолжать высвобождать капсулы соли в течение семи-восьми лет, сохраняя дорогу чистой в течение всего этого времени.

Почему это действительно важно

Это решение является значительным улучшением по сравнению с нынешними солями на основе хлоридов, которые могут нанести вред окружающей среде, ухудшить состояние дорог и повлечь за собой ржавение автомобилей. Соль на основе ацетата значительно менее вредна для окружающей среды, чем хлориды, и менее агрессивна к стали и другим материалам. Кроме того, она работает при более низких температурах, чем обычные соли, обеспечивая эффективный противогололедный раствор.

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Ожидается, что эта разработка будет оказывать положительное влияние на окружающую среду, безопасность водителей и пассажиров, а также содержание дорог. С новым решением нет необходимости повторного применения в течение зимы или в ожидании прибытия грузовиков для разбрасывания льда. Смесь можно использовать на других объектах инфраструктуры, таких как мосты и автостоянки, обеспечивая долговременное и устойчивое решение для борьбы с гололедицей.