Революційне та екологічно чисте рішення є унікальною альтернативою спеціальним соляним розчинам, які захищають покриття доріг від криги, але водночас руйнують його.

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Новий рецепт асфальту

Нове рішення передбачає змішування безхлоридної ацетатної солі з поверхнево-активною речовиною, діоксидом кремнію, бікарбонатом натрію та доменним шлаком, в результаті чого утворюється дрібнодисперсний порошок. Частинки порошку покриваються полімерним розчином, утворюючи мікрокапсули, які можна змішувати прямо в асфальті.

Інноваційне рішення не лише безперервно топить сніг, що падає на асфальт, але й знижує температуру замерзання води з 0°C до -21°C. Згідно з лабораторними дослідженнями, плита дорожнього покриття товщиною 5 сантиметрів продовжуватиме вивільняти капсули солі протягом семи-восьми років, зберігаючи дорогу чистою протягом усього цього часу.

Чому це справді важливо

Це рішення є значним покращенням порівняно з нинішніми солями на основі хлоридів, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, погіршити стан доріг і спричинити іржавіння автомобілів. Сіль на основі ацетату є значно менш шкідливою для навколишнього середовища, ніж хлориди, і менш агресивною до сталі та інших матеріалів. Крім того, вона працює при нижчих температурах, ніж звичайні солі, забезпечуючи ефективний протиожеледний розчин.

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Очікується, що ця розробка матиме позитивний вплив на навколишнє середовище, безпеку водіїв та пасажирів, а також на утримання доріг. З новим рішенням немає потреби в повторному застосуванні протягом зими або в очікуванні прибуття вантажівок для розкидання льоду. Суміш також можна використовувати на інших об'єктах інфраструктури, таких як мости та автостоянки, забезпечуючи довготривале та стійке рішення для боротьби з ожеледицею.