Китай показал робота, который работает самостоятельно 24/7 и даже сам меняет свои батареи

Китайская компания UBTECH представила человекоподобного робота Walker S2, который может работать круглосуточно. Его главная особенность уникальная для всей отрасли способность самостоятельно заменять свои разряженные аккумуляторы на специальной станции, что обеспечивает полную автономность без вмешательства человека.

Как Walker S2 достигает непрерывной работы?

Walker S2 по размеру и весу сопоставим с невысоким взрослым человеком – его рост составляет 162 сантиметра, а вес – 43 килограмма. Он оснащен двойной системой литиевых аккумуляторов на 48 вольт, что позволяет ему ходить в течение двух часов или стоять четыре часа на одном заряде. В то же время полная зарядка каждой батареи длится значительно меньше – 90 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на CnEVPost. Это означает, что он может оставаться в работе без пауз, просто периодически меняя свои батареи, а старые отправляя на зарядку.

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Ключевой инновацией является умение робота самостоятельно обслуживать себя. Когда заряд батареи заканчивается, он подходит к зарядной станции, поворачивается к ней спиной, возвращает свои роборуки назад, вынимает разряженный аккумулятор со спины и ставит его в свободный слот для зарядки. После этого берет полностью заряженный аккумулятор и устанавливает его на пустое место. Весь процесс занимает всего несколько секунд.

Как выглядит процесс замены разряженного аккумулятора на новый: видео

Представители UBTECH отмечают, что робот сам анализирует уровень заряда и решает, нужно ли менять батарею, в зависимости от приоритетности текущих задач.

Walker S2 имеет 20 степеней свободы движений, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и предназначен для использования на заводах или для встречи клиентов в общественных местах. Интересно, что демонстрация происходила на фоне автомобильного завода, но неизвестно, или этот робот уже где-то работает.