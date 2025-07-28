Копия украинской Дии: в России перестал работать единый портал государственных услуг

В России за сутки случается уже второй масштабный сбой в ИТ-системе. На этот раз перестал работать единый портал государственных услуг, который является фактической копией украинской Дии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о сбое в работе "Госуслуг"?

Российские журналисты отметили, что в их стране перестал работать единый портал государственных услуг, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из Москвы (23%) и Санкт-Петербурга (11%). Также о проблемах с "Госуслугами" сообщают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Нижегородской, Калужской, Тверской и Свердловской областей.

Пользователи жалуются на недоступность сайта, ошибки при загрузке страниц и невозможность войти в личный кабинет. Почти 60% проблем касаются веб-версии сервиса, еще 23% – мобильного приложения.

Из-за сбоя люди не могут быстро получить справки или оформить документы. Когда именно портал возобновит работу – неизвестно.

Интересно, что "Госуслуги" упали вслед за IT-системами "Аэрофлота", которые взломали хакеры. Из-за этого национальный перевозчик отменил почти сотню рейсов, что повлекло очередной коллапс в аэропорту Шереметьево.

К слову, ответственность за кибератаку на "Аэрофлот" взяли на себя белорусские хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY". Хакеры заявили, что они проникли в корпоративную сеть "Аэрофлота", получили доступ к истории перелетов, системам контроля за персоналом, и записям телефонных разговоров.