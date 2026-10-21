Россия нанесла удар по еще одному дата-центру в Киеве

В результате российской атаки 20 октября был поврежден киевский дата-центр GigaCenter. Компания предупредила клиентов, что размещенное там оборудование может работать с перебоями. Это уже второй подобный удар по инфраструктуре дата-центров столицы за два дня.

Что известно об ударе по GigaCenter?

О повреждениях сообщила сама компания в Facebook. Там отметили, что специалисты сейчас работают над локализацией последствий удара. Оборудование, размещенное компанией в GigaCenter, из-за повреждений может работать нестабильно.

О масштабах разрушений и возможных потерях компания пока не сообщала. GigaCenter предоставляет бизнесу услуги по размещению серверов и IT-оборудования. Он входит в группу GIGAGROUP, к которой также относятся телекоммуникационный оператор GigaTrans, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.

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Чем опасны атаки на дата-центры?

Такие атаки создают риски не только для самих операторов. Страдают и компании, которые используют их инфраструктуру для размещения серверов, сайтов, корпоративных систем и других цифровых сервисов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит операцию ударов по украинским дата-центрам и сетевой инфраструктуре. По его словам, цель российских военных проста: оставить украинцев без интернета, связи и цифровых сервисов.

Свое объяснение дал и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он сказал, что Россия наносит удары по дата-центрам, чтобы нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

Какие еще дата-центры пострадали ранее?

В ночь на 19 октября россияне во второй раз провели атаку на дата-центр оператора связи "Датагруп". Его инфраструктура была полностью уничтожена, и восстановить ее невозможно.

Ранее ракеты и дроны повредили или уничтожили и другие объекты. Дата-центр Cosmonova прекратил работу из-за многочисленных ударов, разрушения были масштабными.

Дата-центр dline.ua по состоянию на 1 октября полностью разрушен, но все сервисы и данные клиентов компания перенесла на резервные площадки.

В тот же день о прекращении работы сообщил дата-центр "Парковый". Повреждения оказались критическими, поэтому восстановить сервисы там невозможно. Данные клиентов развернули на резервных площадках в Евросоюзе.

Пострадали и другие компании. Россияне уничтожили оборудование хостинг-провайдеров CityHost.UA и MiroHost, повредили узел UTELS и дата-центр сети "Паутина". Провайдер Crazy Network сообщил, что ракета попала в центральный дата-центр обмена трафиком в Киеве. Из-за этого пропала связь у абонентов Crazy Network в Виннице, Киеве и Хмельницкой области. Также пострадали "Коло.ТВ", дата-центр главного партнера Megogo и головной офис "Киевстара". Отдельно сообщалось о проблемах у провайдеров Etherlink, KIEVNET, "Домонет" и FAUST.