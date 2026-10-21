Що відомо про удар по GigaCenter?

Про пошкодження повідомила сама компанія у Facebook. Там зазначили, що фахівці зараз працюють над локалізацією наслідків ураження. Обладнання, яке бізнес розмістив у GigaCenter, через пошкодження може працювати нестабільно.

Про масштаби руйнувань і можливі втрати компанія поки що не розповідала. GigaCenter надає бізнесу послуги з розміщення серверів та IT-обладнання. Вона входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний оператор GigaCloud та агентство з кібербезпеки GigaSafe.

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Чим небезпечні удари по дата-центрах?

Такі атаки створюють ризики не лише для самих операторів. Страждають і компанії, які використовують їхню інфраструктуру для розміщення серверів, сайтів, корпоративних систем та інших цифрових сервісів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить операцію ударів проти українських дата-центрів і мережевої інфраструктури. За його словами, мета російських військових проста: залишити українців без інтернету, зв'язку та цифрових сервісів.

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Своє пояснення мав і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він сказав, що Росія б'є по дата-центрах, щоб порушити роботу систем оповіщення про повітряні загрози.

Які ще дата-центри постраждали раніше?

У ніч проти 19 жовтня росіяни вдруге атакували дата-центр оператора зв'язку "Датагруп". Його інфраструктуру повністю знищили, а відновити її неможливо.

Раніше ракети й дрони пошкодили чи знищили й інші об'єкти. Дата-центр Cosmonova припинив роботу через численні удари, руйнування були масштабними.

Дата-центр dline.ua станом на 1 жовтня повністю зруйнований, але всі сервіси й дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.

Того самого дня про припинення роботи повідомив дата-центр "Парковий". Пошкодження виявилися критичними, тож відновити сервіси там неможливо. Дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у Євросоюзі.

Постраждали й інші компанії. Росіяни знищили обладнання хостинг-провайдерів CityHost.UA та MiroHost, пошкодили вузол UTELS і дата-центр мережі "Павутина". Провайдер Crazy Network повідомив, що ракета влучила в центральний дата-центр обміну трафіком у Києві. Через це зник зв'язок в абонентів Crazy Network у Вінниці, Києві та Хмельницькій області. Також постраждали Коло.ТБ і дата-центр головного партнера Megogo та головний офіс "Київстару". Окремо повідомляли про проблеми в провайдерів Etherlink, KIEVNET, "Домонет" і FAUST.