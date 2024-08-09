SpaceX и бизнес США вместе запустили корабль Cygnus к МКС: когда он заменит флот России

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Компания SpaceX 4 августа во второй раз запустила к Международной космической станции (МКС) частный грузовой космический корабль Cygnus. Аппарат компании Northrop Grumman вместе с кораблями Dragon SpaceX должен заменить российские "Прогрессы", которые стартуют с Байконура.

Хотя это уже 21-й рейс Cygnus к МКС – корабли курсируют с 2013 года – миссия NG-21 знаменует переход к запускам ракетой Falcon 9 от компании Илона Маска. Это "рабочая лошадка" SpaceX, которая регулярно выводит на орбиту спутники Starlink.

Что известно о Cygnus и когда Россию выбросят из обслуживания МКС – читайте в материале 24 Канала.

Как происходил старт Cygnus

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 4 августа в 11:02 по местному времени (17:02 по Киеву) после однодневной задержки из-за непогоды. Примерно через 8 минут после запуска первая ступень ракеты вернулась к мысу Канаверал. А чуть меньше чем через 15 минут после взлета Cygnus отстыковался от верхней ступени Falcon 9 и вышел на низкую околоземную орбиту.

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Однако вскоре после этого у корабля возникли проблемы – маневры были прерваны из-за низкого давления в двигателях, а до этого Cygnus пропустил запланированное зажигание двигателя. После этого корабль дважды удачно запустил двигатели и 6 августа добрался до МКС.



Старт Cygnus / Фото SpaceX

21-й грузовой рейс Northrop Grumman к орбитальному форпосту состоялся на корабле S.S. Richard "Dick" Scobee, который назван в честь астронавта NASA, командира миссии STS-51-L. Тогда, 28 января 1986 года, шаттл "Челленджер" взорвался вскоре после старта, а Ричард Скоби и шесть членов экипажа погибли.

Корабль доставил на станцию 3720 килограммов припасов и научного снаряжения. На борту – такие экспериментальные стенды:

Rotifer-B2 – будет изучать влияние космических полетов на восстановление ДНК у коловраток вида Adineta vaga;

MVP Cell-07 – будет исследовать, как биодрукованная или сконструированная ткань печени ведет себя в условиях микрогравитации.

Также миссия доставила к МКС два крошечных спутника – кубсаты. По планам S.S. Richard "Dick" Scobee останется пристыкованным к МКС до января 2025 года, а дальше – упадет в атмосферу Земли и сгорит в ней.

Что известно о Cygnus

Cygnus – это беспилотный грузовой корабль, доставляющий припасы и оборудование на Международную космическую станцию, а на обратном пути вывозит мусор. Его оператор – Northrop Grumman Space Systems, частная американская аэрокосмическая и оборонная компания. Корабль назван в честь созвездия Лебедя.

Космический корабль, разработан Orbital Sciences Corp и Thales Alenia Space, состоит из серебристого приплюснутого цилиндра длиной 5 метров, который работает от двух солнечных панелей-"крыльев". Ранее Cygnus запускали на ракете Antares со стартовой площадки NASA. По данным Европейского космического агентства, корабль использует GPS и звездные трекеры, чтобы в автономном режиме приблизиться к МКС, прежде чем его захватит роборука Canadarm2, которой управляют астронавты на МКС.



Cygnus и роборука МКС / Фото NASA

После стыковки с МКС члены экипажа станции открывают люк Cygnus и извлекают оборудование из корабля. В течение 30-дневной миссии Cygnus заполняют мусором, а затем снова закрывают и отсоединяют от станции. По данным NASA, Cygnus может вместить несколько тонн мусора. После отстыковки корабль сгорает в атмосфере Земли над необитаемыми районами Тихого океана.

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Разработка Cygnus началась в 2008 году, когда NASA заключило с Orbital Sciences Corp., частной аэрокосмической компанией из штата Вирджиния, контракт на 1,9 миллиарда долларов в рамках Программы коммерческих орбитальных транспортных услуг агентства. Космический корабль был разработан для доставки материала на МКС после прекращения программы космических челноков NASA, которая официально завершилась в 2011 году.

Orbital запустила свой первый космический корабль Cygnus в 2013 году с летной базы NASA Уоллопс в Вирджинии на ракете Antares, также построенной Orbital. 29 сентября того же года корабль совершил свой первый рейс. В 2018 году Northrop Grumman приобрела Orbital за 7,8 миллиардов долларов, став владельцем как Cygnus, так и его ракеты-носителя Antares.

Когда Россию "выбросят" с МКС

Вопрос логистики к МКС регулирует многостороннее соглашение стран-партнеров, заключенное 29 января 1998 года, а также двусторонние имплементирующие меморандумы о взаимопонимании между NASA и отдельными космическими ведомствами стран-партнеров по МКС. Среди стран следующие:

США;

Россия;

Канада;

Япония;

Европейское космическое агентство, которое представляет интересы правительств Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции , Швейцарии и Великобритании.

Согласно документам, которые являются базовыми для основания МКС, гражданского назначения и ее эксплуатации, вопросам логистики для обеспечения функционирования станции уделено особое внимание, отметил в комментарии 24 Каналу эксперт по космическим вопросам Андрей Колесник.

В обоих типах документов – общем и конкретном – присутствует отдельная статья 12, предоставляющая права доступа стран-партнеров по МКС к станции с использованием собственных существующих и будущих соответствующих государственных или частных транспортных систем, если они способны технически взаимодействовать со станцией. Но само использование транспортных сервисов должно происходить не хаотично, а в соответствии с процедурами интегрированного планирования транспортных потоков, координация которых возложена на NASA,

– объясняет Колесник.

США вернули себе независимый доступ к МКС – в грузовом направлении в 2012 году и в пилотируемом направлении в 2020 году, говорит эксперт. После этого NASA и Роскосмос отправляют к станции по два грузовых и по два пилотируемых корабля ежегодно. Это беспилотные Dragon и Cygnus поочередно от США и "Прогресс" от России и пилотируемые Dragon от США и "Союз" от России.

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С российской стороны официально заявлено, что они заканчивают эксплуатацию собственного сегмента на МКС в 2028 году. Итак, с того момента, вся логистика, связана с функционированием станции, будет происходить уже без привлечения российских космических транспортных средств,

– отмечает Андрей Колесник.

У западного мира и России вряд ли будет общее космическое будущее. Особенно потому, что после будущего сведения МКС с орбиты США планируют развивать частные космические станции и российскому авторитаризму там не найдется места. Не будет нуждаться в российских услугах и Китай, имеющий отдельную космическую программу и собственную орбитальную станцию "Тяньгун".