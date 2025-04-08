Засекреченные российские спутники выбросили в космос таинственный объект

Тройка секретных российских спутников, запущенных в начале этого года, выпустили на орбиту загадочный объект, который вызвал интерес у космических наблюдателей и аналитиков. Пока никто не знает, что это такое, и каково его предназначение.

Что известно

Три аппарата, обозначены как "Космос 2581", "Космос 2582" и "Космос 2583", были запущены ракетой "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк 2 февраля. С тех пор спутники, назначение которых неизвестно, демонстрируют загадочное поведение, находясь на околополярной орбите на высоте около 585 километров над Землей, сообщает 24 Канал.

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По словам астрофизика и специалиста по отслеживанию космической активности Джонатана Макдауэлла, спутники, похоже, проводили операции по сближению или маневрировали рядом с другими объектами в космосе. Сразу после этого Космические силы США каталогизировали новый объект на орбите, который, предположительно, был выпущен "Космосом 2581". Произошло это 18 марта.

Россия не предоставила никаких подробностей о спутниках и их миссии, а также молчит об этом новом объекте, который они выпустили. Многие космические миссии являются засекреченными.

Освободившийся объект, может быть использован для ряда целей, включая военные эксперименты, такие как проверка спутников или отработка мишеней, тестирование технологии стыковки или полетов в формации. Это также может быть научная полезная нагрузка или даже результат непреднамеренной фрагментации, хотя обычно это приводит к образованию многочисленных обломков. В этом случае объект только один.

По названию, к сожалению, невозможно выяснить даже приблизительное назначение. Россия, как и некогда Советский Союз, называет "Космосом" очень широкий спектр аппаратов, включая военные и научные устройства. Предположительно, именно поэтому они все и имеют одинаковое название, чтобы запутать другие страны. В прошлом спутники с таким названием включали антиспутниковое оружие, разведывательные аппараты, радиоэлектронную разведку, ПВО и прочее.