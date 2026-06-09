Космическое оружие Кремля: Россия научилась глушить GPS в масштабе континентов

Европейские ученые зафиксировали необычную активность в околоземном пространстве, которая непосредственно влияет на работу миллионов устройств на Земле. Короткие, но мощные всплески радиопомех выключают спутниковую навигацию на огромных территориях, создавая новые вызовы для авиации и морского транспорта.

Что стоит за масштабными сбоями навигации?

Исследовательская группа под руководством Тодда Хамфриса из Техасского университета в Остине вместе со специалистами Стэнфордского университета провела масштабный анализ данных наземных станций, принимающих сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS). Ученые обнаружили четкую закономерность высокомощных помех, которые длятся менее 10 секунд, но одновременно охватывают территорию от Норвегии до Испании и Польши, а иногда достигают Гренландии и Канады. Об этом пишет издание Ars Technica.

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Проанализировав данные за период с января 2019 по апрель 2026 года, исследователи обнаружили 75 дней, когда происходили мощные события подавления сигнала в диапазоне частот GPS L1, центрированном на 1575,42 мегагерца. Интересно, что помехи чаще всего возникали по вторникам, средам и четвергам в рабочие часы по европейскому времени.

Поскольку аномалия одновременно поражала приемники на расстоянии тысяч километров, Хамфрис и его коллеги рассчитали, что источник излучения должен находиться на высоте не менее 1200 километров над Землей.

Я больше не могу уверенно утверждать, что это случайность,

– прокомментировал профессор Техасского университета в Остине Тодд Хамфрис.

Для точной идентификации источника ученые использовали данные о необработанном радиосигнале, которые зафиксировали станции в Амстердаме и Тронхейме во время события 11 февраля 2026 года. Рассчитав разницу во времени прибытия сигнала, исследователи построили математическую модель поверхности, где мог находиться источник.

Результаты идеально совпали с орбитой российского спутника Космос 2546, указано в исследовании на arXiv. Это аппарат системы "Единая космическая система" (ЕКС), которую россияне создали для раннего предупреждения о пусках баллистических ракет.

Эти спутники движутся по высокоэллиптическим орбитам типа "Молния", что позволяет им длительное время находиться над северным полушарием Земли. Специалисты обнаружили, что во время каждого случая исчезновения сигнала GPS хотя бы один такой российский аппарат находился высоко над горизонтом в зоне прямой видимости пострадавших регионов. При этом сигнал помех имел небольшое смещение относительно стандартной частоты навигации – пик излучения приходился на 1577,5 мегагерца.

Эти сигналы, без сомнения, являются преднамеренными и размещены на частотах спутниковых систем навигации или вокруг них,

– заявил руководитель отдела устойчивого позиционирования компании GMV Ричард Боуден.

Анализ показал, что российская система также способна создавать помехи в нижнем диапазоне частот, который использует китайская навигационная сеть BeiDou – около 1558,5 мегагерца.

Несмотря на то, что официальный Кремль не комментирует ситуацию, а Европейский Союз засекретил результаты собственных расследований, эксперты видят в этом признаки подготовки к масштабной радиоэлектронной войне. Тодд Хамфрис предполагает, что сейчас россияне только тестируют оборудование на соседних частотах, но в случае горячего конфликта они смогут мгновенно перенастроить передатчики прямо на полосу GPS, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданской и военной инфраструктуры.

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Такие действия вписываются в общую стратегию России по нейтрализации космических активов Запада. В 2026 году представители Космического командования США уже предупреждали о развертывании россиянами противоспутникового оружия. Нынешние манипуляции с навигационным сигналом профессор Хамфрис называет масштабной эскалацией фонового конфликта в электронном пространстве, который продолжается прямо сейчас над головами миллионов людей.