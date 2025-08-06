Недавно NASA анонсировала уникальное астрономическое событие, которое состоится в 2186 году. Это будет самое длинное полное солнечное затмение за последние 12000 лет. Оно погрузит часть планеты в темноту более чем на семь минут, установив новый исторический рекорд. Это явление превзойдет все известные затмения, случавшиеся за всю историю наблюдений.

По прогнозам экспертов NASA, 16 июля 2186 года состоится самое длинное полное солнечное затмение, которое когда-либо предсказывали в истории человечества. Его продолжительность достигнет 7 минут и 29 секунд. Последний раз подобное по масштабу явление происходило около 12 тысяч лет назад, рассказывает 24 Канал.

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Во время полного солнечного затмения Луна проходит точно между Землей и Солнцем, полностью закрывая солнечный диск и вызывая временную темноту днем.

Хотя такие события случаются примерно каждые 18 месяцев в разных уголках планеты, увидеть столь длительное затмение – исключительная редкость. Для сравнения, самое короткое известное затмение, произошедшее в 919 году, длилось всего лишь 9 секунд.

Как будет происходить самое длинное за 12 тысяч лет солнечное затмение?

Траектория рекордного события 2186 года начнется над Тихим океаном, пройдет через Панаму и войдет на территорию Южной Америки. Максимальную фазу затмения смогут наблюдать жители Колумбии, Венесуэлы и Гайаны. В частности, в Колумбии тень накроет регионы Чоко, Антиокия, Боливар и город Буэнавентура.

Какую научную ценность имеет такое длительное затмение?

В комментарии 24 Каналу популяризатор науки и автор Universe Space Tech Никита Литвинов рассказал, что в прошлом солнечные затмения позволили астрономам сделать ряд знаковых открытий – от обнаружения гелия до подтверждения Общей теории относительности Эйнштейна.

Конечно, с тех пор их научная значимость снизилась. Однако, затмения, по-прежнему, представляют интерес для ученых, потому что дают возможность наблюдать солнечную корону, которую очень сложно увидеть при обычных обстоятельствах.

Хотя до этого исторического события еще далеко, астрономы отмечают и более близкие явления.

21 сентября 2025 года затмение будет видно в Новой Зеландии и части Антарктиды.

12 августа 2026 года – в Гренландии, Исландии и Испании.

Также Колумбию ждет ряд затмений в 2029, 2031, 2034 годах, а в 2038 году – кольцеобразное затмение, которое создает эффект "огненного кольца".

В целом только до 2030 года состоится более десяти солнечных затмений различных типов, включая самое длинное полное затмение века 2 августа 2027 года. Полный календарь солнечных затмений до 2030 года можно посмотреть на нашем сайте.