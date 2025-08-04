Ученые из Китая представили инновационную разработку – тонкое прозрачное стекло, которое очищает себя от пыли и частиц без использования воды или химии. Эта технология может кардинально изменить уход за окнами и солнечными панелями.

Использование электрических полей стало основой революционной идеи китайских инженеров из Чжэдзянского университета. С помощью такой технологии им удалось создать ультратонкое стекло толщиной всего 0,62 миллиметра, которое самостоятельно удаляет как органический, так и неорганический пыль с собственной поверхности, информирует 24 Канал со ссылкой на Advanced Science.

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Вместо традиционных методов чистки с использованием воды или специальных химикатов, это стекло полагается на электрическое поле. Заряженные частицы на поверхности под действием переменного электрического поля могут не только двигаться по поверхности, но и "подпрыгивать" от нее.

В лабораторных испытаниях стекло очищалось от 98% частиц всего за несколько секунд. И даже в запыленных условиях или во время песчаных бурь такое стекло эффективно работает без воды или значительных энергозатрат.

Еще одним преимуществом разработки стала способность не только удалять пыль, но и значительно снижать ее повторное оседание. Исследователи назвали этот эффект "защитой от частиц", ведь электрическое поле отталкивает заряженные частицы из воздуха еще до того, как они попадут на поверхность стекла. Это позволяет снизить уровень накопления пыли в воздухе на 90%.

Прозрачность новой разработки почти не уступает обычному стеклу, поскольку основные потери света происходят лишь в инфракрасном диапазоне. Это означает, что стекло будет идеальным для солнечных панелей, автомобилей, крыш, теплиц или окон в многоэтажках, где особенно важна чистота без дополнительного обслуживания.



Такое стекло можно применить для зданий, транспорта и даже марсианских миссий / Фото Meng Yang

Производственный процесс включает травление электродов на поверхности стекла и нанесение защитного слоя, причем не требует дорогостоящего оборудования. Это позволяет надеяться на быстрое внедрение технологии в повседневную жизнь и коммерческие решения.

Ученые постоянно экспериментируют над созданием новых материалов. Например недавно новый стартап заявил, что изобрел древесину, которая прочнее и легче стали. Технология предусматривает обработку древесины раствором щелочи и сульфита натрия, изменяя ее молекулярную структуру.