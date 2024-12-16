Главные подробности предстоящей презентации Samsung раскрыты в новой утечке

Samsung обычно является первой компанией в ежегодном сезоне презентаций, поскольку проводит свое мероприятие в январе. На этот раз она не собирается отказываться от традиции и планирует показать новые устройства уже в следующем месяце. По крайней мере так свидетельствует новая утечка информации, раскрывающая место, дату и устройства.

Как это будет

Прежде всего стало известно, что Samsung может выбрать то же место для проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2025, что и в прошлый раз. В прошлом году его провели в Сан-Хосе, Калифорния, чтобы представить серию Galaxy S24 и анонсировать умное кольцо Galaxy Ring. Хотя раньше мы также слышали о Сан-Франциско, инсайдер, известный как Alvin, пишет, что все-таки событие состоится на старом месте, сообщает 24 Канал.

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Согласно источнику, на трансляцию следует ожидать 22 января 2025 года, в среду. Точное время – 20:00 по Киеву.

На этот раз мы увидим линейку новых смартфонов: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra с обновленным дизайном . Цена на серию S25 вырастет почти по всему миру, но может остаться неизменной в Европе, как сообщали предыдущие утечки.

и . Цена на серию S25 вырастет почти по всему миру, но может остаться неизменной в Европе, как сообщали предыдущие утечки. Ранее также ходили слухи о S25 Slim, однако Alvin о нем не упоминает. Slim – это якобы новая модель в линейке, которая предложит наименьшую в истории бренда Galaxy толщину корпуса. Это должно сказаться на характеристиках, но может понравиться тем пользователям, которые не беспокоятся о мощности и продолжительности работы, но любят стиль и дизайн. Если смартфон действительно выйдет, то он станет прямым конкурентом iPhone 17 Air, который также якобы разрабатывается в Apple.

Кроме того, на мероприятии Unpacked 2025 компания также может раскрыть свою первую гарнитуру расширенной реальности, которая пока что известна под названием "Project Moohan". Термин "расширенная реальность" (XR) включает в себя виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR). Как и предполагалось, компания уже сделала сдержанный анонс, показав нам дизайн гарнитуры после того, как Google сначала раскрыл свою операционную систему Android XR, разработанную специально созданную для таких устройств.



Project Moohan, что на корейском означает бесконечность / Фото Samsung

Сейчас о новом продукте известно лишь то, что он создается в партнерстве с Qualcomm и Google. Если последняя, как понятно, отвечает за операционную систему, то первая, скорее всего, будет поставлять для гарнитуры свои процессоры.