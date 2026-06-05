Samsung меняет курс: Galaxy Z Flip 8 может получить неожиданное возвращение Snapdragon

Новая утечка о будущем Galaxy Z Flip 8 свидетельствует, что Samsung может пересмотреть одно из своих самых противоречивых решений последних лет. Впрочем, изменения, похоже, будут зависеть от страны продажи смартфона.

Согласно новой информации от инсайдера Lanzuk, опубликованной на платформе Naver, компания Samsung планирует выпустить складной смартфон Galaxy Z Flip 8 в двух версиях процессора. Часть устройств получит новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как другие модификации будут использовать фирменный Exynos 2600. Об этом пишет Digitaltrends.

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Почему Samsung может отказаться от полной ставки на Exynos?

Если информация подтвердится, это будет означать завершение эксперимента Samsung с полным отказом от Snapdragon в линейке Flip. В прошлом году Galaxy Z Flip 7 стал первым смартфоном серии, который во всех регионах продавался исключительно на базе процессора Exynos.

Тогда компания сделала ставку на собственные наработки, но теперь, похоже, возвращается к знакомой схеме, которую много лет использовала во флагманских смартфонах серии Galaxy S.

По данным утечки, ключевым фактором стали затраты на производство. Сообщается, что Exynos 2600 оказался достаточно дорогим в изготовлении. В то же время Qualcomm якобы предложила Samsung более выгодные условия поставки Snapdragon 8 Elite Gen 5 для нового поколения складного смартфона.

В результате производитель может снова перейти к региональному распределению процессоров. Такой подход хорошо знаком владельцам смартфонов Galaxy предыдущих поколений: на рынках США традиционно продавались версии со Snapdragon, тогда как в Европе и многих других странах были доступны модели с Exynos.

Пока что источник не уточняет, какие именно регионы получат Snapdragon-версию Galaxy Z Flip 8, а какие останутся с Exynos 2600.

Какие еще изменения готовятся для Galaxy Z Flip 8?

Предыдущие утечки свидетельствуют, что Galaxy Z Flip 8 не станет радикальным обновлением по сравнению с предшественником.

Инсайдеры сообщают о несколько более тонком корпусе в сложенном состоянии. Достичь этого Samsung якобы планирует благодаря новой конструкции шарнира. В то же время другие ключевые характеристики могут остаться без существенных изменений. В частности, ожидается, что смартфон сохранит аккумулятор той же емкости, что и Galaxy Z Flip 7, а также получит аналогичный набор камер.

Сейчас Samsung официально не подтвердила никаких характеристик устройства. Однако с приближением презентации количество утечек традиционно увеличивается.

Когда могут представить новинку?

По предварительной информации, анонс Galaxy Z Flip 8 может состояться в конце июля. Вместе с ним компания, вероятно, представит и новое поколение книжного складного смартфона Galaxy Z Fold 8.

Возвращение Snapdragon может стать важным аргументом для части покупателей, особенно на рынках, где пользователи традиционно отдают предпочтение решениям Qualcomm из-за более высокой производительности или лучшей энергоэффективности. Однако одних лишь изменений процессора вряд ли будет достаточно для серьезного роста интереса к новинке. Судя по имеющейся информации, Galaxy Z Flip 8 станет эволюционным обновлением, а не революционным шагом вперед. Именно поэтому окончательный успех устройства во многом будет зависеть от того, какие еще функции и возможности Samsung решит представить во время официального анонса.