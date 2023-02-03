Samsung, Google и Qualcomm вместе создадут платформу смешанной реальности

На технологическом рынке появилось новое партнерство. Samsung, которая много лет является едва ли не лучшим другом Google, на своей презентации Galaxy Unpacked объявила, что вместе с Qualcomm три компании займутся созданием платформы смешанной реальности.

Представители компаний заявляют, что работают над созданием новой эры, стирающей границу между физическим и цифровым миром.

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Что известно

С нашей технологией Snapdragon XR, удивительными продуктами Samsung и опытом Google мы имеем основу, чтобы сделать эту возможность реальностью,

– заявил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.

Старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локгаймер отметил, что компания инвестирует значительные средства в AR и VR, и касается это как самого опыта, так и технологий, которые его обеспечат. По словам Локгаймера, данное партнерство обеспечит создание технологии следующего поколения.

Мун Ро, президент и глава мобильного подразделения Samsung подчеркнул, что в настоящее время объявление о партнерстве носит лишь декларативный характер, но каждая компания привнесет свой собственный опыт в создание платформы смешанной реальности.

Конкуренты

В январе стало известно, что гарнитура смешанной реальности от Apple сможет работать в качестве монитора для Mac. При этом гаджет, который обойдется, вероятно, в 3000 долларов, получит поддержку управления жестами и взглядом.

Свой аналог под названием Cambria разрабатывает и Meta. Она работает сразу с виртуальной и дополненной реальностями. Гарнитура станет "пропуском" в собственный метаверс компании.

Что конкретно собираются создать компании, пока неясно – все объяснения очень размыты. Однако у всех трех достаточно денег и человеческих ресурсов, чтобы разработать что-то действительно прорывное и полезное. Партнерство явно стремится конкурировать с Apple и Meta, а также рядом метаверсов, которые в последнее время появляются один за другим.