Характеристики All-In-One Pro

Стоит отметить, что компьютер не имеет названия в традиционном его понимании. Компания использует "All-In-One", что означает "Все в одном", но это больше говорит о его характеристиках, чем об отдельном собственном названии.

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Это не первая попытка компании выпускать моноблоки. Мы также видели такой компьютер в прошлом году. Благодаря 27-дюймовому экрану с разрешением 4K , новая модель имеет на 13 процентов более широкий дисплей, чем модель предыдущего поколения, а размер панели более чем достаточен для значительного скачка в производительности.

, новая модель имеет на 13 процентов более широкий дисплей, чем модель предыдущего поколения, а размер панели более чем достаточен для значительного скачка в производительности. Компьютер можно использовать для просмотра мультимедийных файлов (то есть как телевизор), а разрешение UHD обеспечит четкое изображение.

Динамики были модернизированы, поскольку они совместимы со звуком Dolby Atmos и поддерживают 3D объемный звук.

Точный процессор пока неизвестен, но в деталях упоминается процессор Intel Core Ultra, который обеспечит улучшенную производительность по сравнению с чипом 13-го поколения, который Samsung представила в прошлом году.

Точный объем оперативной памяти и твердотельного накопителя не указан, как и то, можно ли заменить эти два компонента без особых усилий. Дополнительная память и хранилище - это всегда плюс, поэтому для того, чтобы Samsung могла хорошо продавать эту модель, All-In-One Pro должен иметь по меньшей мере 16 гигабайт оперативной памяти DDR5 и накопитель PCIe NVMe объемом 512 гигабайт.



Samsung All-In-One Pro PC / Фото All-In-One Pro PC

Как и iMac, Samsung поставляет свой ПК с беспроводными клавиатурой и мышью, и если вы внимательно посмотрите на одно из изображений, то заметите, что клавиатура теперь оснащена специальной клавишей Copilot для быстрого вызова искусственного интеллекта в Windows. Мышь имеет типичный дизайн, как это обычно бывает с такими компьютерами.



Клавиатура и мышь к Samsung All-In-One Pro PC / Фото Samsung

Что касается портов, Samsung добавила порт HDMI, пару портов USB Type-A, один Ethernet и один 3,5-мм разъем для наушников.

ll-In-One Pro также поддерживает новейшие стандарты беспроводной связи, такие как Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Для проведения видеоконференций или просто для общения с близкими в корпус встроена вебкамера.

Как сообщается, Samsung начнет принимать предварительные заказы на этот ПК с 22 апреля. Запуск, по-прежнему, может быть ограничен Южной Кореей, но об этом пока что данных нет. О том, планирует ли компания поставлять его за границу, не сообщается, но для тех, кого интересует цена, он обойдется вам в 1,99 миллиона вон, или 1 469 долларов.