Характеристики All-In-One Pro

Варто зазначити, що комп'ютер не має назви в традиційному її розумінні. Компанія використовує "All-In-One", що означає "Все в одному", але це більше говорить про його характеристики, ніж про окрему власну назву.

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Це не перша спроба компанії випускати моноблоки. Ми також бачили такий комп'ютер торік. Завдяки 27-дюймовому екрану з роздільною здатністю 4K , нова модель має на 13 відсотків ширший дисплей, ніж модель попереднього покоління, а розмір панелі більш ніж достатній для значного стрибка в продуктивності.

, нова модель має на 13 відсотків ширший дисплей, ніж модель попереднього покоління, а розмір панелі більш ніж достатній для значного стрибка в продуктивності. Комп'ютер можна використовувати для перегляду мультимедійних файлів (тобто як телевізор), а роздільна здатність UHD забезпечить чітке зображення.

Динаміки були модернізовані, оскільки вони сумісні зі звуком Dolby Atmos і підтримують 3D об'ємний звук.

Точний процесор наразі невідомий, але в деталях згадується процесор Intel Core Ultra, який забезпечить покращену продуктивність порівняно з чіпом 13-го покоління, який Samsung представила минулого року.

Точний обсяг оперативної пам'яті та твердотільного накопичувача не вказано, як і те, чи можна замінити ці два компоненти без особливих зусиль. Додаткова пам'ять і сховище — це завжди плюс, тому для того, щоб Samsung могла добре продавати цю модель, All-In-One Pro повинен мати щонайменше 16 гігабайтів оперативної пам'яті DDR5 і накопичувач PCIe NVMe об'ємом 512 гігабайтів.



Samsung All-In-One Pro PC / Фото All-In-One Pro PC

Як і iMac, Samsung постачає свій ПК з бездротовими клавіатурою та мишею, і якщо ви уважно подивитеся на одне із зображень, то помітите, що клавіатура тепер оснащена спеціальною клавішею Copilot для швидкого виклику штучного інтелекту у Windows. Миша має типовий дизайн, як це зазвичай буває з такими комп'ютерами.



Клавіатура та миша до Samsung All-In-One Pro PC / Фото Samsung

Що стосується портів, Samsung додала порт HDMI, пару портів USB Type-A, один Ethernet і один 3,5-мм роз'єм для навушників.

ll-In-One Pro також підтримує новітні стандарти бездротового зв'язку, такі як Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 6E.

Для проведення відеоконференцій або просто для спілкування з близькими в корпус вбудована вебкамера.

Як повідомляється, Samsung почне приймати попередні замовлення на цей ПК з 22 квітня. Запуск, як і раніше, може бути обмежений Південною Кореєю, але про це поки що даних немає. Про те, чи планує компанія постачати його за кордон, не повідомляється, але для тих, кого цікавить ціна, він обійдеться вам у 1,99 мільйона вон, або 1 469 доларів.