Samsung обещает семь лет обновлений для своих Smart TV

В 2024 году компания Samsung объявила, что будет предоставлять регулярные обновления операционной системы Tizen в течение семи лет после покупки телевизора. Это касается совместимых моделей, выпущенных в 2024 году и позднее. Компания также распространила эту политику на отдельные модели телевизоров 2023 года, если их аппаратное обеспечение поддерживает новые версии системы. Об этом пишет BGR.

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Какие телевизоры Samsung получат семь лет обновлений

Среди моделей, на которые распространяется программа, – OLED S95D, Neo QLED 4K QN95D и Neo QLED 8K QN900D.

Семилетняя поддержка предусмотрена и для основных линеек телевизоров Samsung 2026 года, включая Micro RGB 4K R95H и R85H, OLED S95H, S90H и S85H, а также модели Neo QLED 4K и Mini LED. К ним относятся Micro RGB 4K R95H и R85H, OLED S95H, S90H и S85H, а также модели Neo QLED 4K и Mini LED.

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В то же время бюджетные телевизоры, в частности некоторые модели серии Crystal UHD DU, могут не получить всех возможностей будущих обновлений Tizen OS. Причина заключается в ограничениях аппаратного обеспечения и отсутствии некоторых технологий обработки изображения на основе искусственного интеллекта, для которых разрабатываются новые программные функции.

Почему важно обновлять Smart TV

Обновления программного обеспечения влияют на совместимость телевизора с приложениями, доступность функций и стабильность работы. Они также могут исправлять ошибки и улучшать работу системы.

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Еще один важный аспект – безопасность. Устаревшая прошивка может содержать уязвимости, которыми потенциально могут воспользоваться злоумышленники. В некоторых случаях недостаточно защищенный телевизор, подключенный к домашней Wi-Fi-сети, может стать дополнительным риском для других устройств.

Если телевизор больше не получает обновлений, одним из вариантов является отключение его от интернета и использование внешнего стримингового устройства для запуска приложений. При этом такое устройство также необходимо регулярно обновлять.

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Как проверить наличие обновлений Samsung

Телевизоры Samsung могут устанавливать обновления автоматически. Проверить их наличие вручную можно в настройках устройства:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Все настройки". Выберите "Поддержка". Откройте "Обновление программного обеспечения" и нажмите "Обновить сейчас".

Если обновление не удается установить через телевизор, можно найти модель в Центре загрузок Samsung и, при наличии соответствующего файла, перенести обновление на USB-накопитель.

Семилетняя программа поддержки может помочь дольше пользоваться телевизором без потери совместимости с новыми функциями. Однако доступность отдельных возможностей зависит от конкретной модели и ее технических характеристик.