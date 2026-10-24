Samsung обіцяє сім років оновлень для своїх Smart TV

У 2024 році Samsung оголосила, що надаватиме регулярні оновлення операційної системи Tizen протягом семи років після придбання телевізора. Це стосується сумісних моделей, випущених у 2024 році та пізніше. Компанія також поширила цю політику на окремі телевізори 2023 року, якщо їхнє апаратне забезпечення підтримує нові версії системи. Про це пише BGR.

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Які телевізори Samsung отримають сім років оновлень

Серед моделей, на які поширюється програма, є OLED S95D, Neo QLED 4K QN95D та Neo QLED 8K QN900D.

Семирічну підтримку передбачено і для основних лінійок телевізорів Samsung 2026 року. До них належать Micro RGB 4K R95H і R85H, OLED S95H, S90H і S85H, а також моделі Neo QLED 4K та Mini LED.

Водночас бюджетні телевізори, зокрема деякі моделі серії Crystal UHD DU, можуть не отримати всіх можливостей майбутніх оновлень Tizen OS. Причина полягає в обмеженнях апаратного забезпечення та відсутності деяких технологій обробки зображення на основі штучного інтелекту, для яких розробляють нові програмні функції.

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Чому важливо оновлювати Smart TV

Оновлення програмного забезпечення впливають на сумісність телевізора із застосунками, доступність функцій і стабільність роботи. Вони також можуть виправляти помилки та покращувати роботу системи.

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Ще один важливий аспект — безпека. Застаріла прошивка може містити вразливості, якими потенційно здатні скористатися зловмисники. У певних випадках недостатньо захищений телевізор, під'єднаний до домашньої Wi-Fi-мережі, може стати додатковим ризиком для інших пристроїв.

Якщо телевізор більше не отримує оновлень, одним із варіантів є від'єднання його від інтернету та використання зовнішнього потокового пристрою для запуску застосунків. Водночас такий пристрій також потрібно регулярно оновлювати.

Як перевірити наявність оновлень Samsung

Телевізори Samsung можуть встановлювати оновлення автоматично. Перевірити їх вручну можна через налаштування пристрою:

Відкрийте «Налаштування». Перейдіть до розділу «Усі налаштування». Виберіть «Підтримка». Відкрийте «Оновлення програмного забезпечення» та натисніть «Оновити зараз».

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Якщо оновлення не вдається встановити через телевізор, можна знайти модель у Центрі завантажень Samsung і, за наявності відповідного файлу, перенести оновлення на USB-накопичувач.

Семирічна програма підтримки може допомогти довше користуватися телевізором без втрати сумісності з новими функціями. Однак доступність окремих можливостей залежить від конкретної моделі та її технічних характеристик.