Что представила Samsung

В какой-то момент на экране презентации можно было увидеть контуры устройств, которые компания еще не выпустила. Первый – складной смартфон с двумя панелями. Второй – складной смартфон с тремя панелями и двумя местами сгиба (про него мы писали отдельно). Далее – гарнитура, пока что известная как Project Moohan или в некоторых случаях Samsung XR. Наконец, в последнем силуэте можно узнать формфактор обычных очков. Поэтому это был тизер умных очков с функцией дополненной реальности, которые станут логической эволюцией Project Moohan с более компактным дизайном, пишет 24 Канал.

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Во время Galaxy Unpacked 2025 компания Samsung потратила примерно пять минут, чтобы рассказать о своих инициативах по операционной системе Android XR. Затем спикеры показали изображения устройств, но компания не сообщила никаких деталей. Джей Ким, руководитель отдела клиентского опыта Samsung, сказал, что компании будет чем поделиться позже в этом году.



Умные очки Samsung можно увидеть среди других устройств / Фото Gizmodo

Project Moohan разрабатывается совместно с Google для работы на новой ОС Android XR. Можно ожидать, что и очки принадлежат к той же когорте.

Они будут включать Google Gemini и новые возможности ассистента с искусственным интеллектом и накладывать виртуальные элементы на реальный мир. Например, показывать вам карту и указатели для правильного маршрута, чтобы вам не пришлось держать смартфон в руке.

Вы также сможете давать очкам голосовые запросы, на которые ИИ будет отвечать. Найти ближайшую парковку, подсказать ресторан, проанализировать трафик, рассказать об архитектурной достопримечательности, которую вы видите перед собой – все это и многое другое, вероятно, можно будет сделать с помощью очков.

Пользователи также будут иметь возможность, не доставая телефон, проверять сообщения, уведомления и другие вещи.

Сложность таких устройств заключается в том, чтобы обеспечить достаточную вычислительную мощность, не привязанную ни к одному устройству, а также достаточно долгое время работы от батареи. Поэтому будет весьма интересно посмотреть, как с этим справится Samsung.