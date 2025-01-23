Що представила Samsung

У якийсь момент на екрані презентації можна було побачити контури пристроїв, які компанія ще не випустила. Перший – складаний смартфон з двома панелями. Другий – складаний смартфон з трьома панелями та двома місцями згину (про нього ми писали окремо). Далі – гарнітура, поки що відома як Project Moohan або в деяких випадках Samsung XR. Нарешті, в останньому силуеті можна впізнати формфактор звичайних окулярів. Тож це був тизер розумних окулярів з функцією доповненої реальності, які стануть логічною еволюцією Project Moohan з більш компактним дизайном, пише 24 Канал.

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Під час Galaxy Unpacked 2025 компанія Samsung витратила приблизно п'ять хвилин, щоб розповісти про свої ініціативи щодо операційної системи Android XR. Потім спікери показали зображення пристроїв, але компанія не повідомила жодних деталей. Джей Кім, керівник відділу клієнтського досвіду Samsung, сказав, що компанія матиме чим поділитися пізніше цього року.



Розумні окуляри Samsung можна побачити серед інших пристроїв / Фото Gizmodo

Project Moohan розробляється спільно з Google для роботи на новій ОС Android XR. Можна очікувати, що й окуляри належать до тієї ж когорти.

Вони включатимуть Google Gemini та нові можливості асистента зі штучним інтелектом і накладатимуть віртуальні елементи на реальний світ. Наприклад, показуватимуть вам карту та вказівники для правильного маршруту, щоб вам не довелося тримати смартфон у руці.

Ви також зможете давати окулярам голосові запити, на які ШІ відповідатиме. Знайти найближчу парковку, підказати ресторан, проаналізувати трафік, розповісти про архітектурну пам'ятку, яку ви бачите перед собою – все це і багато іншого, ймовірно, можна буде зробити за допомогою окулярів.

Користувачі також матимуть можливість, не дістаючи телефон, перевіряти повідомлення, сповіщення та інші речі.

Складність таких пристроїв полягає в тому, щоб забезпечити достатню обчислювальну потужність, не прив'язану до жодного пристрою, а також достатньо довгий час роботи від батареї. Тож буде вельми цікаво поглянути, як із цим справиться Samsung.