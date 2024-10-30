Samsung планирует новый бренд смартфонов, чтобы отделить премиальный сегмент от Galaxy

Источники в Южной Корее сообщают, что Samsung изучает новый брендинг для своих смартфонов Android, который будет дополнять ее традиционную линейку Galaxy. Согласно этим слухам, новая серия соберет под своей крышей исключительно премиальные модели.

Детали

Логика, стоящая за этим, заключается в том, чтобы отделить "инновационные поворотные моменты" компании и выделить ее наиболее технологичные устройства среди всех остальных. Директор отдела глобального маркетинга Samsung Electronics Ли Янг Хи ранее говорил: "Galaxy имеет так много линеек, что, насколько я понимаю, люди ожидают нового названия, когда наступает инновационный поворотный момент". Идея нового брендинга для устройств премиум-класса позволила бы осуществить это разделение, пишет корейское издание E-Today.

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Журналисты сравнили эти планы с тем, как Hyundai Motors выделила люксовый бренд Genesis среди своего автомобильного модельного ряда. Это сработало и позволило компании повысить узнаваемость на рынке. Поэтому такой шаг со стороны Samsung может способствовать "усилению имиджа премиум-класса путем сегментации бренда Galaxy".

Проблема заключается в том, что и смартфоны стоимостью 100 000 вон, и более 2 миллионов вон называются Galaxy. Они вынуждены проигрывать в конкуренции брендов iPhone, который имеет только продукты премиум-класса,

– пишет E-Today.

Сейчас никаких вариантов вероятного нового названия не сообщают. Напомним, Samsung использует бренд Galaxy для всех смартфонов с 2009 года. Чтобы различать различные ценовые сегменты, она добавляет к бренду букву – A, M, F, S и Z. Последнюю, которая используется для складных смартфонов, отменили в некоторых странах после российского вторжения в Украину, и теперь эти устройства известны просто как Galaxy Flip и Galaxy Fold с соответствующим номером поколения.

Название Galaxy является знаковой частью не только для Samsung, но и для рынка смартфонов в целом, но в свете меняющегося рынка, длительного падения популярности и доходов Samsung и борьбы с iPhone в США, нетрудно понять, почему Samsung рассматривает новый вариант брендинга.