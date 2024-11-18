Samsung готовит тонкую версию смартфона Galaxy S25, чтобы конкурировать с будущим iPhone 17 Air

Samsung работает над таинственной "тонкой" моделью Galaxy S25, запуск которой якобы запланирован на начало следующего года. Поскольку мы уже давно слышим, что аналогичный шаг собирается сделать Apple с ее iPhone 17 Air (или, как его изначально называли, iPhone 17 Slim), это можно считать ответом южнокорейского гиганта.

Как это будет

Некоторое время назад мы услышали, что "ультратонкий" iPhone от Apple будет позиционироваться как дорогая флагманская модель компании, но она будет иметь немало отличий от моделей "Pro", которые свидетельствуют об обратном. Например, планируется, что устройство будет оснащено камерой с одним объективом. Несмотря на это он все равно может быть дороже, чем 17 Pro, поскольку будет иметь какие-то новые уникальные технологии, благодаря которым он и будет таким тонким. Samsung работает над конкурентом в своей линейке Galaxy S25, но подробностей о его дизайне на данном этапе немного, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Пока что таинственное устройство Samsung проходит под модельным номером SM-S937. Номера моделей Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra уже известны, а этот новый номер модели не соответствует ни одному из них.

Неизвестно, какой будет толщина корпуса в этой версии Galaxy S25, но, например, Galaxy S24 и S24+ имели толщину 7,6 миллиметра, согласно официальными характеристиками. Это означает, что новинка должна быть хотя бы 5 миллиметров, чтобы действительно заинтересовать пользователей. Поскольку если разница будет составлять всего миллиметр, вряд ли кто-то увидит для себя какие-то преимущества.

Стоит отметить, что Samsung здесь значительно опередит Apple, поскольку корейцы выпускают свои смартфоны в начале года (как правило, в январе), а американцы – осенью.

Никаких рендеров Galaxy S25 "Slim" или iPhone 17 "Air" пока нет.