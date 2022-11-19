Кратко напомним: среди данных популярного сервиса для тестирования смартфонов Geekbench обнаружили упоминания двух устройств – Samsung SM-S918B и Samsung SM-S918U. Эти артикулы соответствуют будущим моделям Galaxy S23 Ultra для США и других стран. Оказалось, что ни один из них не будет иметь вариации на Exynos. Будущие флагманы получат чипы Snapdragon. Это соответствует более ранним слухам, согласно которым компания решила отказаться от собственных процессоров.

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Что известно об этом сотрудничестве

Процессоры Exynos оказались хуже, чем чипы компании Qualcomm, поэтому пользователи больше хотели именно версию с последним. Судя по новым данным, Samsung может планировать переход на новые чипы и именно для этого ей требуется новое партнерство. Информацией о нем поделился инсайдер под ником OreXda.

По его словам, новый чипсет будет состоять из центрального процессора с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-X, четырьмя производительными ядрами с более низкой тактовой частотой и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также из графического процессора AMD. Скорее всего, он будет построен по 3-нанометровому техпроцессу – Samsung уже начала работать над созданием подобных микросхем.

Стоит отметить, что Samsung уже производит процессоры Tensor для смартфонов Google Pixel, которые являются флагманскими чипами Exynos с функциями искусственного интеллекта от команды Google.

Ожидается, что новый процессор дебютирует во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S не раньше 2025 года. В этом промежутке Samsung может перейти на чипы Qualcomm.