Коротко нагадаємо: серед даних популярного сервісу для тестування смартфонів Geekbench знайшли згадки двох пристроїв – Samsung SM-S918B та Samsung SM-S918U. Ці артикули відповідають майбутнім моделям Galaxy S23 Ultra для США та інших країн. Виявилося, що жоден з них не матиме варіації на Exynos. Натомість майбутні флагмани отримають чипи Snapdragon. Це відповідає більш раннім чуткам, згідно з якими компанія вирішила відмовитися від власних процесорів.

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Що відомо про цю співпрацю

Процесори Exynos виявилися гіршими, ніж чипи компанії Qualcomm, тому користувачі більше хотіли саме версію з останнім. Судячи з нових даних, Samsung може планувати перехід на нові чипи і саме для цього їй потрібне нове партнерство. Інформацією про нього поділився інсайдер під ніком OreXda.

За його словами, новий чипсет складатиметься з центрального процесора з двома високопродуктивними ядрами Cortex-X, чотирма продуктивними ядрами з нижчою тактовою частотою і чотирма енергоефективними ядрами, а також з графічного процесора AMD. Найімовірніше, він буде побудований за 3-нанометровим техпроцесом – Samsung уже почала працювати над створенням подібних мікросхем.

Варто зазначити, що Samsung вже виробляє процесори Tensor для смартфонів Google Pixel, які фактично є флагманськими чіпами Exynos з функціями штучного інтелекту від команди Google.

Очікується, що новий процесор дебютує у флагманських смартфонах Samsung Galaxy S не раніше 2025 року. До цього часу Samsung може перейти на чипи Qualcomm.