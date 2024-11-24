Китайские ученые завершили первый этап строительства самой мощной в мире центрифуги в Ханчжоу – амбициозного проекта, направленного на продвижение исследований в различных научных дисциплинах.

Центрифуга, разработана в рамках проекта CHIEF (Центрифуга для центробежной гипергравитации и междисциплинарных экспериментов), расположена в Чжэцзянском университете в Ханчжоу, сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Предназначена для создания ускорения примерно 500 g, машина превосходит возможности текущего рекордсмена, расположенного в исследовательском центре Инженерного корпуса армии США, который генерирует до 350 g.

Строительство началось в 2020 году, и на данный момент завершен первый этап проекта. В конечном итоге на объекте будут размещены три центрифуги, состоящие из 18 блоков, которые предлагают беспрецедентные возможности для прикладных и фундаментальных научных исследований.

Прикладное применение в инженерии и физике

Центрифуга CHIEF будет играть важную роль в изучении влияния экстремальных гравитационных сил на инженерные модели и материалы. Имитируя условия гипергравитации, исследователи смогут проверить долговечность и надежность таких конструкций, как дамбы, тоннели и тяжелая техника, минимизируя риски и предотвращая несчастные случаи во время реальных применений.

В фундаментальной физике центрифуга будет имитировать условия, в которых

Эти эффекты, включая увеличение искривления пространства и замедление течения времени, могут обеспечить революционное понимание. Обнаружение таких явлений потребует сверхчувствительных инструментов, таких как атомные часы с чрезвычайной точностью.

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Прыжок за пределы существующих технологий

Хотя точные детали возможностей центрифуги остаются нераскрытыми. Благодаря широкому спектру применений – от геологии и материаловедения до фундаментальной физики – центрифуга CHIEF является важной вехой в исследованиях гипергравитации.

Следует отметить, что нередко открытия и заявления китайских ученых на практике не подтверждаются, я фактические показатели существенно завышаются.