Центрифуга, розроблена в рамках проєкту CHIEF (Центрифуга для відцентрової гіпергравітації та міждисциплінарних експериментів), розташована в Чжецзянському університеті в Ханчжоу, повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

А тим часом Швейцарські вчені розробили перший у світі повністю механічний кубіт

Призначена для створення прискорення приблизно 500 g, машина перевершує можливості поточного рекордсмена, розташованого в дослідницькому центрі Інженерного корпусу армії США, який генерує до 350 g.

Будівництво розпочалося у 2020 році, і наразі завершено перший етап проєкту. В кінцевому підсумку на об'єкті будуть розміщені три центрифуги, що складаються з 18 блоків, які пропонують безпрецедентні можливості для прикладних і фундаментальних наукових досліджень.

Прикладне застосування в інженерії та фізиці

Центрифуга CHIEF відіграватиме важливу роль у вивченні впливу екстремальних гравітаційних сил на інженерні моделі та матеріали. Імітуючи умови гіпергравітації, дослідники зможуть перевірити довговічність і надійність таких конструкцій, як дамби, тунелі та важка техніка, мінімізуючи ризики та запобігаючи нещасним випадкам під час реальних застосувань.

У фундаментальній фізиці центрифуга імітуватиме умови, в яких гравітація примножується, теоретично стискаючи простір і час.

Ці ефекти, включаючи збільшення викривлення простору і сповільнення плину часу, можуть забезпечити революційне розуміння. Виявлення таких явищ потребуватиме надчутливих інструментів, таких як атомний годинник з надзвичайною точністю.

Дивіться також Важливе відкриття: науковці підтвердили існування нового типу надпровідності

Стрибок за межі існуючих технологій

Хоча точні деталі можливостей центрифуги залишаються нерозкритими. Завдяки широкому спектру застосувань – від геології та матеріалознавства до фундаментальної фізики – центрифуга CHIEF є важливою віхою в дослідженнях гіпергравітації.

Важливо! Слід зазначити, що не рідко відкриття та заяви китайських науковців на практиці не підтверджуються, я фактичні показники суттєво завищуються.